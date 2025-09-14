Udinese, deplasmanda Pisa'yı tek golle geçti!

İtalya Serie A'nın 3. hafta maçında Udinese, Pisa'ya konuk oldu.
Garibaldi Arena'daki mücadeleyi Udinese, 1-0'lık skorla kazandı.
Udinese'ye galibiyeti getiren golü dakika 14'te Iker Bravo kaydetti.
Pisa forması giyen İsak Vural, mücadeleye yedek kulübesinde başladı ve süre alamadı.
Bu sonucun ardından Udinese, puanını 7 yaptı. Pisa, 1 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Udinese, Milan'ı konuk edecek. Pisa, Napoli deplasmanına gidecek.
Garibaldi Arena'daki mücadeleyi Udinese, 1-0'lık skorla kazandı.
Udinese'ye galibiyeti getiren golü dakika 14'te Iker Bravo kaydetti.
Pisa forması giyen İsak Vural, mücadeleye yedek kulübesinde başladı ve süre alamadı.
Bu sonucun ardından Udinese, puanını 7 yaptı. Pisa, 1 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Udinese, Milan'ı konuk edecek. Pisa, Napoli deplasmanına gidecek.