Üçüncülük yarışında Beşiktaş'a büyük fikstür avantajı

Süper Lig'de üçüncülük yarışı devam ederken Beşiktaş iç saha avantajına güveniyor. Geri kalan 10 maçın 5'ini deplasmanda oynayacak olan Kartal, sadece 2 kez (Gaziantep ve Alanya) İstanbul dışına çıkacak.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Üçüncülük yarışında Beşiktaş'a büyük fikstür avantajı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Mart 2024 09:16
Trendyol Süper Lig'de 29. haftaya 46'şar puanla 3. ve 4. sırada giren Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki 3.'lük yarışında fikstür avantajı siyah beyazlı takımdan yana.

İKİ KEZ İSTANBUL DIŞINDA

Geri kalan 10 maçın 5'ini deplasmanda oynayacak olan Kartal, sadece 2 kez (Gaziantep ve Alanya) İstanbul dışına çıkacak, RAMS Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarını rakip statlarda yapacak.

Trabzonspor, 1 deplasman daha az oynayacak olmasına karşın 4 maçta Trabzon dışına (Konya, Kayseri, Samsun, Başakşehir) çıkacak. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery