NBA'in 2024 All-Star Hafta Sonu Üç Sayı Yarışması'nın ilk katılımcıları belli oldu.



Indianapolis'teki All-Star Hafta Sonu'nun bir parçası olarak planlanan Üç Sayı Yarışması, şu anda Milwaukee Bucks'ta forma giyen son şampiyon Damian Lillard'ın başını çektiği müthiş bir kadroyu öne çıkarmaya hazırlanıyor.



The Athletic'ten Shams Charania'ya göre, onaylanan katılımcılar arasında Lillard'ın yanı sıra Indiana Pacers'tan Tyrese Haliburton, Milwaukee Bucks'tan Malik Beasley, New York Knicks'ten Jalen Brunson ve Utah Jazz'den Lauri Markkanen yer alıyor.



Toplam sekiz katılımcının yer aldığı geçen seneki etkinlikte, bu seneki katılımcıların tam listesi ise henüz açıklanmadı.



