U20 Erkek Basketbol Takımımız, İsrail'e farklı yenildi

Basketbol FIBA Erkekler 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 9-16'ncılık klasman maçında Türkiye, İsrail'e 113-81 mağlup oldu.
Polonya'nın Gdynia kentinde oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 29-27 önde kapatan ay-yıldızlılar, devreye ise 53-46 geride girdi.
İsrail, son periyoda 81-71 üstün girerken maçı da 113-81 kazandı.
Polonya'nın Gdynia kentinde oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 29-27 önde kapatan ay-yıldızlılar, devreye ise 53-46 geride girdi.
İsrail, son periyoda 81-71 üstün girerken maçı da 113-81 kazandı.
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