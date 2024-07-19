U20 Erkek Basketbol Takımımız, İsrail'e farklı yenildi

Basketbol FIBA Erkekler 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, turnuvada 9-16'ncılık klasman maçında İsrail'e 113-81 yenildi

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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U20 Erkek Basketbol Takımımız, İsrail'e farklı yenildi
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19 Temmuz 2024 00:22
Son güncelleme 19 Temmuz 2024 00:23
Basketbol FIBA Erkekler 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 9-16'ncılık klasman maçında Türkiye, İsrail'e 113-81 mağlup oldu.

Polonya'nın Gdynia kentinde oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 29-27 önde kapatan ay-yıldızlılar, devreye ise 53-46 geride girdi.

İsrail, son periyoda 81-71 üstün girerken maçı da 113-81 kazandı.

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