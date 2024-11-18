U19 Milli Takım, İsviçre'ye kaybetti!

U19 Milli Takımımız, hazırlık maçında İsviçre'ye 3-1'lik skorla mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; TFF
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U19 Milli Takım, İsviçre'ye kaybetti!
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18 Kasım 2024 14:57
U19 Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İsviçre ile karşı karşıya geldi. Antalya'da Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan maçı milliler 3-1'lik skorla kaybetti.

İsviçre'nin gollerini 16. dakikada Leon Grando, 62. dakikada Marouane Calame ve 81. dakikada Dorian Darbaci attı. Milli takımın tek golünü 90+5. dakikada penaltıdan Hüseyin Ertürk attı.

U19 Milliler, 15 Kasım Cuma günü İsviçre ile oynanan ilk maçtan 3-3 beraberlikle ayrılmıştı.

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