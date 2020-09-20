Tuttur.com ile maç önü: Juventus - Sampdoria

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

EKSİKLER, CEZALILAR

MUHTEMEL 11'LER

- Sampdoria'yı konuk ettiği son beş Serie A maçını kazanan Juventus, bu karşılaşmalarda en az ikişer gol attı (toplam 16 gol).- Serie A'da Juventus ile Sampdoria arasında daha önce oynanan iki açılış haftası maçında taraflar birer galibiyet aldı.- Son dört Serie A sezonuna kazanarak başlayan ve devam eden en uzun serinin sahibi olan Juventus, 2007'den bu yana üst üste beş sezonu galibiyetle açamıyor.- Serie A'da geçirdiği son iki sezona mağlubiyetle giren Sampdoria, en son 2006/07'de üst üste üç sezona yenilgiyle başlamıştı.- 2020 yılında Serie A'nın en golcü ismi olan Juventus forveti Cristiano Ronaldo (19 maçta 21 gol), henüz ligin açılış haftalarında fileleri havalandıramadı.De Ligt, Alex SandroAskildsen, GabbiadiniSzczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Rabiot, Bentancur, Ramsey, De Sciglio; Kulusevski, RonaldoAudero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Jankto; Bonazzoli, Quagliarella.