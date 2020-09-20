Tuttur.com ile maç önü: Juventus - Sampdoria

İtalya Serie A'nın ilk haftasında son şampiyon Juventus, Sampdoria'yı konuk ediyor. Siyah beyazlı takım kaldığı yerden sezona başlama hedefinde...
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Sampdoria'yı konuk ettiği son beş Serie A maçını kazanan Juventus, bu karşılaşmalarda en az ikişer gol attı (toplam 16 gol).
- Serie A'da Juventus ile Sampdoria arasında daha önce oynanan iki açılış haftası maçında taraflar birer galibiyet aldı.
- Son dört Serie A sezonuna kazanarak başlayan ve devam eden en uzun serinin sahibi olan Juventus, 2007'den bu yana üst üste beş sezonu galibiyetle açamıyor.
- Serie A'da geçirdiği son iki sezona mağlubiyetle giren Sampdoria, en son 2006/07'de üst üste üç sezona yenilgiyle başlamıştı.
- 2020 yılında Serie A'nın en golcü ismi olan Juventus forveti Cristiano Ronaldo (19 maçta 21 gol), henüz ligin açılış haftalarında fileleri havalandıramadı.
EKSİKLER, CEZALILAR
Juventus: De Ligt, Alex Sandro
Sampdoria: Askildsen, Gabbiadini
MUHTEMEL 11'LER
Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Rabiot, Bentancur, Ramsey, De Sciglio; Kulusevski, Ronaldo
Sampdoria: Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Jankto; Bonazzoli, Quagliarella.
Tuttur.com'da Juventus - Sampdoria maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
TUTTUR.COM'DA HEMEN OYNA
NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Sampdoria'yı konuk ettiği son beş Serie A maçını kazanan Juventus, bu karşılaşmalarda en az ikişer gol attı (toplam 16 gol).
- Serie A'da Juventus ile Sampdoria arasında daha önce oynanan iki açılış haftası maçında taraflar birer galibiyet aldı.
- Son dört Serie A sezonuna kazanarak başlayan ve devam eden en uzun serinin sahibi olan Juventus, 2007'den bu yana üst üste beş sezonu galibiyetle açamıyor.
- Serie A'da geçirdiği son iki sezona mağlubiyetle giren Sampdoria, en son 2006/07'de üst üste üç sezona yenilgiyle başlamıştı.
- 2020 yılında Serie A'nın en golcü ismi olan Juventus forveti Cristiano Ronaldo (19 maçta 21 gol), henüz ligin açılış haftalarında fileleri havalandıramadı.
EKSİKLER, CEZALILAR
Juventus: De Ligt, Alex Sandro
Sampdoria: Askildsen, Gabbiadini
MUHTEMEL 11'LER
Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Rabiot, Bentancur, Ramsey, De Sciglio; Kulusevski, Ronaldo
Sampdoria: Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Jankto; Bonazzoli, Quagliarella.