Tuttur.com ile maç önü: Juventus - Sampdoria

Serie A'nın 1. haftasında Juventus ile Sampdoria kozlarını paylaşacak.

Tuttur.com ile maç önü: Juventus - Sampdoria
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20 Eylül 2020 08:07
İtalya Serie A'nın ilk haftasında son şampiyon Juventus, Sampdoria'yı konuk ediyor. Siyah beyazlı takım kaldığı yerden sezona başlama hedefinde...


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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Sampdoria'yı konuk ettiği son beş Serie A maçını kazanan Juventus, bu karşılaşmalarda en az ikişer gol attı (toplam 16 gol).

- Serie A'da Juventus ile Sampdoria arasında daha önce oynanan iki açılış haftası maçında taraflar birer galibiyet aldı.

- Son dört Serie A sezonuna kazanarak başlayan ve devam eden en uzun serinin sahibi olan Juventus, 2007'den bu yana üst üste beş sezonu galibiyetle açamıyor.

- Serie A'da geçirdiği son iki sezona mağlubiyetle giren Sampdoria, en son 2006/07'de üst üste üç sezona yenilgiyle başlamıştı.

- 2020 yılında Serie A'nın en golcü ismi olan Juventus forveti Cristiano Ronaldo (19 maçta 21 gol), henüz ligin açılış haftalarında fileleri havalandıramadı.

EKSİKLER, CEZALILAR

Juventus: De Ligt, Alex Sandro

Sampdoria: Askildsen, Gabbiadini

MUHTEMEL 11'LER

Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Rabiot, Bentancur, Ramsey, De Sciglio; Kulusevski, Ronaldo

Sampdoria: Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Jankto; Bonazzoli, Quagliarella.



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