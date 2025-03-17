Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası, Antalya'da başladı

Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası, 70 ilden 2 bin 800 sporcunun katılımıyla Antalya'da start aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası, Antalya'da başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Mart 2025 15:13
Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası, 70 ilden 2 bin 800 sporcunun katılımıyla Antalya'da başladı.

Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın ilk günü, çekişmeli maçlara sahne oldu.

Türkiye Tekvando Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erişik, AA muhabirine, Türk tekvandocuların son yıllarda aldıkları derecelerle Türkiye'nin yüz akı olduğunu söyledi.

Şampiyonayı Antalya'da düzenlemekten memnuniyet duyduklarını belirten Erişik, "70 ilden 2800 sporcunun katıldığı bu şampiyonanın ardından Estonya'da yapılacak Avrupa Kulüpler Şampiyonası'na kadınlar ve erkeklerde iki takım halinde katılacağız. Orada derece yapacak sporcularımız da A Milli Takım'a seçilecek ve dünya şampiyonasında mücadele edecek. Dolayısıyla Antalya'daki bu organizasyonu, bir anlamda milli takım seçmeleri sayabiliriz." dedi.

Şampiyona, 22 Mart'ta sona erecek.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery