15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
21:30
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
21:30
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
22:00
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
20:00
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
22:30
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
21:45
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
21:00
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
21:45
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
17:30
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
19:00
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
20:00

Türkiye, Ritmik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda güçlü bir performans hedefliyor

Türkiye Cimnastik Federasyonu Ritmik Cimnastik Teknik Kurul Başkanı Nevin Sevinç Demiray, 20-24 Ağustos'ta Brezilya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na tam kadro ve büyük bir hazırlıkla hazırlandıklarını açıkladı.

15 Ağustos 2025 12:45
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Cimnastik Federasyonu (TCF) Ritmik Cimnastik Teknik Kurul Başkanı Nevin Sevinç Demiray, Ritmik Cimnastik Dünya Şampiyonası için kendilerine güvendiklerini söyledi.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde 20-24 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'yi bireysel kategoride Hatice Gökçe Emir, grup kategorisinde ise Anika Rashitov, Arina Iunıashina, Aleyna Gürsoy, İrem Sırcan, Melek Duru Özen ve Kseniia Iunıashina temsil edecek.

Nevin Sevinç Demiray, şampiyona öncesi Kartal Anadolu Yakası Çok Amaçlı Spor Salonu'nda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.


Dünya Şampiyonası hazırlıklarının güzel devam ettiğinden bahseden Demiray, "Her gün çift antrenman yapıyoruz. Hem grup milli takımımızla hem de bireysel sporcumuz Hatice Gökçe Emir ile hazırlıklarımız devam ediyor." şeklinde konuştu.

 

- "Dünya Şampiyonası için tam gaz devam ediyoruz."

 

Nevin Sevinç Demiray, organizasyona bireysel ve grup kategorisinden katılacak sporcularla başarılı bir şampiyona geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Geçen haziran ayında gerçekleştirilen Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nın takım için verimli geçtiğini anlatan Demiray, "Hatice Gökçe Emir genel tasnif sıralamasında bu zamana kadar elde ettiğimiz en iyi dereceyi elde etti. Alet finallerine de çok yakındı. Grup milli takımımız çember-top aletinde finalde yarıştılar. Onlar açısından da gayet güzel geçti. Avrupa Şampiyonası bizim için bir hazırlık niteliğindeydi. Dünya Şampiyonası için tam gaz devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bireysel sporcu Hatice Gökçe Emir'in ilk defa genel tasnif sıralamasında ilk 18 içerisinde yer alıp finale kalmasını hedeflediklerini dile getiren Demiray, "Grup milli takımımız için ise alet finalini hedefliyoruz. Başarılı bir yarışma geçireceğimizi umuyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
