Türkiye, kriket sporunda dünyada söz sahibi olmak istiyor

Dünyada birçok ülkede yaygın bir spor olan kriketin Türkiye'de yaygınlaştırılması için çalışma yürütülüyor.



Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Başkanlığının faaliyet programında yer alan "2022 Türkiye Büyük Erkekler T20 Uluslararası Kriket Dostluk Turnuvası" Dalaman'da yapılıyor.



Türkiye Kriket ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) organizasyonuyla yapılan turnuvaya, Türkiye Kriket Takımı, Ottoman C.C. Kriket takımı (Güney Afrika), Zeytinburnu Türkmenler Kriket takımı ve İstanbul Kriket Spor Kulübünden yaklaşık 100 sporcu ve teknik ekip katılıyor.



Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Kriket Asbaşkanı Hasan Sabit Alta, AA muhabirine, Türkiye'de ilk kez yaptıkları uluslararası turnuvanın kendileri için çok önemli olduğunu kaydetti. Bu sporun ülkede gelişmesi ve tanınırlığını artması için çalıştıklarını belirten Alta, "Türkiye'de kriket 12 yıldır oynanıyor, dünyada 8 ülke bu anlamda önde. Biz de bu yola katılmak istiyoruz. Bizim amacımız erkelerde ve kadınlarda 19 yaş altı takımlarımızla dünya klasmanında yer almak." dedi.



Alta, kriketin oyuncuya, hakeme, seyirciye saygı gösteren dünyada eskiden beri oynanan bir spor olduğuna vurgu yaptı. Türkiye'de yaklaşık 50 okul takımının müsabakaları bulunduğuna dikkati çeken Alta, bu sene bu sayı iki katına çıkarmaya çalıştıklarını ifade etti.



2024 yılında Türkiye'ye uluslararası bir organizasyon almak için çalışma yürüttüklerine işaret eden Alta, "Bunun için de çalışma yürütüyoruz. Önce çocuklarımıza bu sporu aşılamak amacındayız. İnşallah bunu da başarırız." diye konuştu.



- "140 yıllık Osmanlı Kriket Kulübü Türkiye'de turnuvaya katılıyor"



Ottoman C.C. Kriket Kulübü Genel Sekreteri Fareed Abrahams ise Osmanlı'nın adını taşıyan kulüplerin Güney Afrika'nın en eski kriket kulüplerinden biri olduğuna dikkati çekerek, bu sporu Türkiye'de oynamaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.



Kulüplerinin 19. yüzyılın ikinci yarısında Güney Afrika'da açılan Osmanlı Müslüman okullarında yetişen gençler tarafından 1882'de kurulduğunu vurgulayan Abrahams, dünyada Müslümanlarca kurulan ilk profesyonel spor kulüplerinden biri olmasının yanı sıra ülkede "beyaz olmayanlar tarafından kurulmuş ilk kriket kulübü" olma özelliği taşıdığını dile getirdi.



Abrahams, TİKA sponsorluğunda yenilenen spor tesislerinin, kulübün son yıllarda yaşadığı yükselişe çok önemli katkılar sağladığını, Muğla'daki turnuvaya katılmaktan da bu anlamda büyük onur duyduklarını söyledi.



Kriketin dünyada çok bilinen, yaygın bir spor olduğunu anlatan Abrahams, şöyle konuştu:



"Türkiye'de kriket yeni başlayan bir spor. Umarım bizim Türkiye'ye gelişimiz ve yaptığımız müsabakalar Türkiye'de kriket algısının yayılmasına yardımcı olur. Kriket, dünyada çok bilinen, yaygın bir oyun. Özellikle İngiliz Milletler Topluluğu üyeleri ülkeleri içerisinde çok yaygınlaşmış bir oyun. İngiltere, Hindistan, Pakistan, Batı Hint Adaları, Güney Afrika gibi ülkeler kriketin liderliğini yapmakta. Diğer taraftan Hollanda ve Türkiye'de bu sporda yeni yeni gelişen branşlar arasına giriyor."



-Kariyer sporu olarak görülüyor



Kriketin diğer büyük sporlarda olduğu gibi büyük hedefleri olan bir spor dalı olduğunu vurgulayan Abrahams, özellikle futbol, ragbi gibi sporların dünyada yaygın olduğu bir ortamda kriketin de aynı kulvarda olduğuna dikkati çekti.



Son zamanlarda kriketin bir kariyer sporu haline geldiğini belirten Abrahams, "Oyuncular özellikle kendi ülkelerinde yerel liglerde oynayıp sonra eyalet sonra ülke liglerinde oynayarak milli takıma seçilmeyi hedefleyip milli takımda kendi milletini temsil etmek için çalışıyor. Özellikle yeni gelişen bu dünya ortamında kriket sporunda da büyük sporlarda olduğu gibi paralar da kazanmaya başlayınca oyuncular kriketi bir kariyer sporu olarak görmeye başladı." dedi.



Abrahams, önümüzdeki dönemde Güney Afrika'da Türk takımlarını misafir etmeyi planladıklarını ifade etti.





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