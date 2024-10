Türkiye, İzlanda'da tarih yazdı!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İzlanda ile karşılaştı. Laugardalsvöllur'da oynanan maçı A Milli Takım 4-2 kazandı.İzlanda, karşılaşmanın 3. dakikasında Orri Oskarsson ile 1-0 öne geçti. Türkiye, 62. dakikada İrfan Can Kahveci ile beraberliği yakaladı. Milliler, 67. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan kaydettiği golle 2-1 öne geçti. İzlanda 83. dakikada Gudjohnsen ile skoru 2-2'ye getirdi. Türkiye'de Arda Güler 88. dakikada sahneye çıktı ve durumu 3-2'ye getirdi. Maçın son bölümünde bu kez Kerem Aktürkoğlu sahneye çıktı ve mücadele Türkiye'nin 4-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı.Hakan Çalhanoğlu, 54. dakikada A Milli Takımımızın kazandığı penaltı atışını gole çevirse de topa iki kez dokunduğu gerekçesiyle ağlara giden meşin yuvarlak gol değeri kazanmadı.Bu sonucun ardından A Milli Takımımız, İzlanda'yı tarihinde ilk kez deplasmanda mağlup etti.Bu sonucun ardından Türkiye puanını 10'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü. İzlanda ise 4 puanla 3. sırada kaldı.Grubun bir sonraki maçında Türkiye, 16 Kasım'da Galler ile karşılaşacak. İzlanda ise aynı tarihte Karadağ'la karşı karşıya gelecek.A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İzlanda maçının 11'inde 1'i zorunlu 3 değişiklik yaptı. İtalyan teknik adam, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkartılan Barış Alper'in yanı sıra Mert Müldür ve Yunus Akgün'ü kulübeye çekti. Montella bu 3 futbolcunun yerine Zeki Çelik, İrfan Can Kahveci ve Kenan Yıldız'ı görevlendirdi.Kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet eden Montella, savunma dörtlüsünü; Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Orta alanda Hakan Çalhanoğlu – Orkun Kökçü ikilisini bozmayan tecrübeli teknik adam; hücum hattının sağında İrfan Can Kahveci, on numarada Arda Güler, sol kanatta ise Kenan Yıldız'ı görevlendirdi. Montella'nın gol yollarındaki tercihi ise Kerem Aktürkoğlu oldu.A Milli Futbol Takımı'nda Atakan Karazor, ilk kez bir milli maçta kadroya girdi. Montella tarafından aday kadroya davet edilen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Karadağ ile Samsun'da oynanan karşılaşmanın kadrosunda yer alamamıştı.Atakan Karazor, İzlanda maçının kadrosuna dahil edilirken, ilk kez bir milli maç kadrosunda yer almış oldu.Ay-yıldızlıların, İzlanda'ya konuk olduğu karşılaşmayı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF 1'inci Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı ve yönetim kurulu üyeleri takip etti.Öte yandan az sayıda taraftar, A Milli Takım'a destek oldu. İzlanda'da yaşayan Türk vatandaşlarının yanı sıra çevre ülkelerden gelen vatandaşlar da karşılaşmayı takip etti.A Milli Takımımız, karşılaşmanın 3. dakikasında geriye düştü. Hızlı gelişen İzlanda atağında Anderson, savunma arkasına topu gönderdi. Karşı karşıya kalan Oskarsson, Uğurcan Çakır'ın üzerinden topu ağlarla buluşturdu.Türkiye, İzlanda'nın bu golüne hemen karşılık vermek istedi ama olmadı. Karşılaşmanın 6. dakikasında yay üzerinde topla buluşan Hakan Çalhanoğlu, gelişine sert vurdu ama kaleci Valdimarsson gole izin vermedi.Bu pozisyondan 3 dakika sonra bu kez Kerem Aktürkoğlu ile gole yaklaştı. İzlanda'nın öne geçmesinin ardından beraberlik için yüklenen Türkiye'de Kerem Aktürkoğlu, sağ çaprazdan sert vurdu. Kaleci yine gole izin vermedi.Hakan'ın pasıyla yay üzerinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, yüzünü kaleye döner dönmez vuruşunu yaptı ama meşin yuvarlak kaleci Valdimarsson'da kaldı.İzlanda 36. dakikada etkili geldi. Tomasson'un ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşunu Uğurcan Çakır çıkardı. Dönen topu Gretarsson tamamlamak istedi, Uğurcan Çakır yine gole izin vermedi. İlk yarı ciddi bir pozisyon olmadı ve milli takımımız devreye 1-0 geride girdi.Milli takımımız 54. dakikada penaltı kazandı. Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı golüyle skoru 1-1'e getirdi. Hakem Damian Sylwestrzak, penaltı sırasında Hakan'ın topla iki kez oynadığını ve kural ihlali yapıldığını işaret etti. Hakem Sylwestrzak, penaltı golünü iptal etti ve endirekt serbest vuruş verdi.A Milli Takımımız, 62. dakikada İrfan Can Kahveci'nin harika golüyle eşitliği yakaladı. Ceza sahası dışında Kenan'ın pasıyla topu önüne alan İrfan, sol ayağıyla uzaklardan sert vurdu. Top kalecinin sağından ağlarla buluştu.A Milli Takımımız, 66. dakikada bir penaltı daha kazandı. Arda Güler'in soldan kullandığı köşe vuruşunda Merih'in yaptığı kafa vuruşunu İzlanda savunmasu uzaklaştırdı. Milli takımımız İzlanda savunmasının topa elle müdahale ettiği itirazında bulundu. Pozisyonu VAR'dan izleyen hakem Sylwestrzak penaltı noktasını gösterdi.Penaltıda topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu topu ağlara gönderdi ve millli takımı 2-1 öne geçirdi.İzlanda, 83. dakikada eşitliği yakaladı. Soldan ceza sahasına gönderilen topu kale önünde Gudjohnsen, iyi yükseldi ve takımı adıına eşitliği getiren golü attı.Arda güler attı, Türkiye 3-2 öne geçti. Kerem, baskıyla kazandığı topu yanındaki Arda Güler'e bıraktı. Arda Güler, önünde bulduğu meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla ağlarla buluşturdu.A Milli Takımımız, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı. Savunmadan seken topu ceza sahası dışından kontrol eden Kerem uzaktan çok iyi vurdu. Meşin yuvarlak uzak köşeden doksana gitti ve milli takımımız u golle mücadeleyi 4-2 kazandı.3. dakikada İzlanda öne geçti. Anderson'un savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Oskarsson, uzun süre topu sürüp ceza sahasına girdi, altıpas önünde sağ çaprazda şutunda meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan'ın üzerinden ağlara gönderdi: 1-0.6. dakikada milli takım beraberliğe yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda top savunmadan sekti ve ceza yayı önündeki Hakan Çalhanoğlu'na geldi. Hakan'ın gelişine sert şutunu kaleci Valdimarsson çeldi.22. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında Fridriksson'un kafa ile indirdiği topu kontrol eden Oskarsson'un ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.49. dakikada milli takım beraberlik golüne yaklaştı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahasına ortasında Gudmundsson'a çarpan top yön değiştirip yan direğe çarptı. Savunmanın uzaklaştırdığı top ay-yıldızlı ekipte kaldı. Sol kanattan dip çizgiye inen Kenan'ın altıpas önüne ortasında İrfan Can kafayı vurdu, kaleci Valdimarsson son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.51. dakikada milli takım penaltı kazandı. Arda Güler'in şutunda ceza sahasındaki Ingason topa eliyle müdahale etti. Hakem Sylwestrzak, VAR'dan gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelip pozisyonu izledi ve penaltı kararını verdi. 54. dakikada penaltı atışını kullanan Hakan Çalhanoğlu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ancak hakem VAR'dan gelen uyarı sonrasında Hakan'ın penaltıyı kullanırken çift dokunuş yaptığına karar verdi ve kural dışı vuruş gerekçesiyle golünü iptal etti.62. dakikada milli takım beraberliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan İrfan Can, iki rakibinden kurtulup rakip ceza yayı önüne geldi. Sol ayağıyla sert şutunda, top kalecinin müdahalesine rağmen köşeden ağlara gitti: 1-1.66. dakikada milli takım bir penaltı daha kazandı. Sol kanattan kullanılan kornerde Merih'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak Gudjohnsen'in eline çarptı. Hakem, VAR'dan gelen uyarı sonrasında penaltı kararını verdi. 67. dakikada penaltıyı kullanan Hakan, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-2.76. dakikada İzlanda çok tehlikeli geldi. Savunmanın bir türlü uzaklaştıramadığı top ceza sahası iinde Oskarsson'un önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci Uğurcan'ı geçen topu Merih Demiral çizgi üzerine uzaklaştırdı.82. dakikada İzlanda beraberlik golünü attı. Sağ kanattan Fridriksson'un ön direğe yaptığı ortada Gudjohnsen kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı: 2-2.88. dakikada milli takım bir kez daha öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun kaleciye yaptığı pres sonrasında kayarak yaptığı müdahale ile top ceza sahası içinde boşta kaldı. Arda Güler yakın mesafeden yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-3.90+5. dakikada Türkiye 4. golünü attı. Sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ceza çizgisi üzerinden yaptığı akıl dolu vuruşla kalecinin üzerinden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-4.: Laugardalsvöllur: Damian Sylwestrzak, Pawel Sokolnicki, Bartosz Kaszynski (Polonya): Valdimarsson, Fridriksson, Ingason, Gretarsson, Gudmundsson, Tomasson, Anderson (Dk. 68 Johannesson), Traustason, Ellertsson (Dk. 78 Willumsson), Oskarsson, Gudjohnsen: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 77 Eren Elmalı), Orkun Kökçü (Dk. 89 Okay Yokuşlu), Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci (Dk. 78 Yunus Akgün), Arda Güler (Dk. 89 Samet Akaydin), Kenan Yıldız (Dk. 90+3 Bertuğ Yıldırım), Kerem Aktürkoğlu: Dk. 3 Oskarsson, Dk. 83 Gudjohnsen (İzlanda), Dk. 62 İrfan Can Kahveci, Dk. 67 Hakan Çalhanoğlu (Penaltıdan), Dk. 88 Arda Güler, Dk. 90+5 Kerem Aktürkoğlu (Türkiye): Dk. 32 Ellertsson, Dk. 54 Valdimarsson, Dk. 81 Tomasson (İzlanda), Dk. 35 Merih Demiral, Dk. 57 Kenan Yıldız, Dk. 70 Abdülkerim Bardakcı (Türkiye)