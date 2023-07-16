Türkiye, ITF Masterler Turu Şampiyonası'nda ev sahibi

Türkiye, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) Masterler Turu Takım ve Bireysel Dünya Şampiyonaları'na yeniden ev sahipliği yapacak.Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ITF, organizasyonun çeşitli yaş gruplarında takım ve bireysel şampiyonalarına Türkiye ile Japonya, Meksika ve Portekiz'in ev sahipliği yapacağını duyurdu.Bu yıl Master Dünya Şampiyonası'nın başarılı bir şekilde düzenlendiği Antalya Alibey Club Manavgat, 10-15 Mart 2024 tarihleri arasında 65+ ile 85+ arasındaki yaş gruplarına Dünya Takımlar Şampiyonası, 16-23 Mart 2024 tarihlerinde ise 65+ ile 90+ arasındaki yaş gruplarına Dünya Bireysel Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.Açıklamada görüşlerine yer verilen ITF Başkanı David Haggerty,ifadelerini kullandı.Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş da Takım ve Bireysel Dünya Şampiyonaları'na yeniden ev sahipliği yapacakları için mutlu olduklarını vurgulayarak,değerlendirmesini yaptı.