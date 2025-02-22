Türkiye'de mutlu, Avrupa'da Buruk!

Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray, Avrupa'da beklentilerin uzağında kaldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Türkiye'de mutlu, Avrupa'da Buruk!
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22 Şubat 2025 13:16
Süper Lig'de 3 sezondur zirveden inmeyen Galatasaray, aynı başarıyı Avrupa'da gösteremedi.

Kopenhag, Sparta Prag ve Young Boys'un ardından AZ Alkmaar daha düşük bütçeye sahip olmasına rağmen sarı-kırmızılı takımı Avrupa'da saf dışı bıraktı.

Okan Buruk döneminde Süper Lig'de 97 maça çıkan G.Saray'ın karnesinde 81 galibiyet, 10 beraberlik, 6 mağlubiyet yazıyor.

Buruk ile Türkiye'de %83 olan kazanma oranı, Avrupa'da %38'e düştü. Aslan, son 2 sezonda uluslararası arenada oynadığı 26 maçın sadece 10'unda galip gelirken, bu periyotta 8 beraberlik, 8 yenilgi gördü.

22 MAÇIN TAMAMINDA GOL YEDİ

Galatasaray, Avrupa'da oynadığı son 22 müsabakanın tamamında gol yedi. Okan Buruk'un Türkiye'de işleyen hücum futboluna Avrupa kupalarında ortalama takımlar, savunmada cezayı kesti.  

 
 


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