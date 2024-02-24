Türkiye Bocce karşılaşmaları başladı

Türkiye Bocce 1. ve 2. Lig Volo etabı müsabakaları Mersin'de başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Bocce karşılaşmaları başladı
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24 Şubat 2024 18:27
Mersin'de, Türkiye Bocce 1. ve 2. Lig Volo etabı müsabakaları başladı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunca (TBBDF), Toroslar Bocce Tesisi'nde organize edilen müsabakalara 32 kulüpten 192 sporcu katılıyor.

Organizasyonun ilk gününde sporcular açılış seremonisinin ardından karşılaşmalarda performans sergiledi.

TBBDF Asbaşkanı Faik Kapsız, AA muhabirine, 2024 faaliyet programında yer alan Volo etabının finallerinde olduklarını söyledi.

Müsabakalar, 28 Şubat'ta sona erecek.

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