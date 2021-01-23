Türk Telekom, sahasında 101 sayıyla kazandı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Türk Telekom, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 101- 88 yendi.

Haber; AA
Abone Ol
Türk Telekom, sahasında 101 sayıyla kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ocak 2021 16:13
ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Türk Telekom, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 101- 88 yendi.

Salon:Ankara Hakemler: Ali Serkan Emlek, Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon 

Türk Telekom: Johnson 20, Dekker 17, Can Korkmaz 8, Wiltjer 35, Eric 7, Yiğit Özkan, Baldwin 2, Gani Erdi Gülaslan 8, Samet Geyik 4,  Batuhan Acar, Burak Gözeneli

Bahçeşehir Koleji: İsmet Akpınar 4, Robinson 19, Green 21, Burak Can Yıldızlı 7, Aldridge 11, Evans 17, Owens 2,  Erkan Yılmaz 7

1. Periyot: 28-20

Devre: 50-49

3. Periyot: 72-70

5 faulle çıkanlar: 33.30 Eric, 37.55 Samet Geyik (Türk Telekom)



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için