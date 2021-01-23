Türk Telekom, sahasında 101 sayıyla kazandı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Türk Telekom, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 101- 88 yendi.
Salon:Ankara Hakemler: Ali Serkan Emlek, Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon
Türk Telekom: Johnson 20, Dekker 17, Can Korkmaz 8, Wiltjer 35, Eric 7, Yiğit Özkan, Baldwin 2, Gani Erdi Gülaslan 8, Samet Geyik 4, Batuhan Acar, Burak Gözeneli
Bahçeşehir Koleji: İsmet Akpınar 4, Robinson 19, Green 21, Burak Can Yıldızlı 7, Aldridge 11, Evans 17, Owens 2, Erkan Yılmaz 7
1. Periyot: 28-20
Devre: 50-49
3. Periyot: 72-70
5 faulle çıkanlar: 33.30 Eric, 37.55 Samet Geyik (Türk Telekom)
Salon:Ankara Hakemler: Ali Serkan Emlek, Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon
Türk Telekom: Johnson 20, Dekker 17, Can Korkmaz 8, Wiltjer 35, Eric 7, Yiğit Özkan, Baldwin 2, Gani Erdi Gülaslan 8, Samet Geyik 4, Batuhan Acar, Burak Gözeneli
Bahçeşehir Koleji: İsmet Akpınar 4, Robinson 19, Green 21, Burak Can Yıldızlı 7, Aldridge 11, Evans 17, Owens 2, Erkan Yılmaz 7
1. Periyot: 28-20
Devre: 50-49
3. Periyot: 72-70
5 faulle çıkanlar: 33.30 Eric, 37.55 Samet Geyik (Türk Telekom)