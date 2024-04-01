Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası, Portekiz'de olacak

Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası, 3-7 Nisan tarihlerinde Portekiz'de yapılacak. Organizasyonda Türkiye'yi 14 milli sporcu temsil edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası, Portekiz'de olacak
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01 Nisan 2024 14:45
Son güncelleme 01 Nisan 2024 14:46
Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası, Portekiz'de düzenlenecek.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 3-7 Nisan tarihlerinde Guimaraes kentinde gerçekleştirilecek.

Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi; Gürkan Mutlu, Emirhan Danış, Livanur Yalçın, Sıla Karakuş, Ecem Nisa Esen, Havva Esin Ergün, Emir Öztürk, Batuhan Meriç Mamur, Sinan Cankurt, Abdullah Mehmet Tükel, Ada Kanat, Tuba Bade Şahin, İzem Su Sezer ve Ceylin Sakar temsil edecek.

Milli takım kafilesi, organizasyona katılmak üzere Portekiz'e gitti.

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