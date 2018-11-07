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Trabzonspor'un "özür dileyecek" dediği Burak Yılmaz'dan ses yok

Trabzonspor'un Burak Yılmaz için "kamuoyundan özür dileyecek" diye yaptığı açıklamanın üzerinden 24 saatten fazla geçmesine rağmen yıldız golcüden henüz bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Sporx.com
Trabzonspor'un 'özür dileyecek' dediği Burak Yılmaz'dan ses yok
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07 Kasım 2018 18:06
ÖZEL - Burak Yılmaz'ın Bursaspor ile oynadıkları maçta taraftarlar ile arasında yaşanan gerginlik, Trabzonspor'da bir krize neden oldu.

Bordo-mavili kulüp yaptığı açıklamayla Burak Yılmaz'a 500 bin TL para cezası kesildiğini duyurdu ancak resmi internet sitesindeki bir ifade kafaları karıştırdı.

Trabzonspor'un Burak Yılmaz için dün (6 Kasım) 15:32'de yaptığı ve içinde "camiamızdan ve tüm kamuoyundan özür dileyeceğini tarafımıza iletmiştir" ifadelerinin yer aldığı açıklamanın üzerinden 24 saatten fazla geçti ancak Burak Yılmaz cephesinden henüz bir özür mesajı gelmedi.

"BURAK YILMAZ'IN ÖZÜRDEN HABERİ YOK" İDDİASI

Öte yandan Trabzonspor'un "özür" ile ilgili açıklamasının ardından oluşan beklentiye rağmen yıldız golcünün metinden bir bilgisinin olmadığı ve özür konusunda yönetimle kendisinin ya da menajerinin bir görüşmede bulunmadığı iddia edildi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da Burak Yılmaz ile ilgili açıklamasında bir özür beklentileri olduğunu söyleyerek, "Şimdilik "kadro dışı" kararımız yok. Burak Yılmaz'dan da özür dilemesini istedik" açıklamasını yapmıştı.



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