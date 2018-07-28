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Trabzonspor'un listesinde Morteza'da sorun çıktı

Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği bir başka İranlı oyuncu Morteza Pouraliganji transferinde sorun çıktı.

Kaynak: Sabah
Trabzonspor'un listesinde Morteza'da sorun çıktı
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28 Temmuz 2018 07:08
Trabzonspor'un, Vahid Amiri ve Majid Hosseini'den sonra kadrosuna katmak istediği bir başka İranlı oyuncu Morteza Pouraliganji transferi olumsuz sonuçlanmak üzere.

Al Sadd ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 26 yaşındaki stoper, Trabzonspor'a gelmek üzereyken İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton&Hove Albion'dan teklif aldığını belirterek zaman istedi.

İranlı forvet Alireza Jahanbakhsh'yı da 20 milyon Euro'ya renklerine bağlayarak kulüp rekoru kıran Brighton'ın teklifini daha cazip bulan Morteza'nın bu kararı yönetimi şaşırttı.

Yöneticiler imza aşamasındayken vazgeçen oyuncuya ve menajerine tepki gösterdi.

Bu arada Trabzon'a gelen Hosseini'nin resmi işlemleri İran'da cuma gününün tatil olması nedeniyle uzadı.



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