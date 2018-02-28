Trabzonspor'un kader adamı Jose Sosa olacak

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yeniden üst sıralara yaklaşma adına çıkış yolu arıyor. Son Aytemiz Alanyaspor galibiyetiyle çıkışa geçen bordo-mavililer, Beşiktaş derbisini oldukça önemsiyor.Kendi sahasında ezeli rakibini konuk edecek Karadeniz ekibi, Jose Sosa'ya oldukça güveniyor. Burak Yılmaz'ın kart cezalısı olmasından dolayı, gol konusunda sıkıntı çekmekten endişe eden Trabzonspor'da Sosa'nın yıldızlaşması bekleniyor.Daha önce 2014-2016 yılları arasında Beşiktaş forması giyen ve 2015-16 sezonunda şampiyonluk yaşayan Sosa, eski takımına karşı adeta kader adamı olacak.Arjantinli, şu anda şampiyonluk yarışı veren siyah-beyazlılar karşısında Rıza Çalımbay'ın en önemli kozlarından olacak. Oyun kurucu bölgesinde yer alan 32 yaşındaki futbolcu, hem duran toplarda hem de takımının oyun akışında çok kritik bir isim olarak öne çıkıyor. Şu ana kadar takıma istenen düzeyde etki edemeyen Sosa'nın önünde hem psikolojik açıdan hem de kritik anlamda çok özel bir maç duruyor.Trabzonspor'da gözler Beşiktaş maçına çevrildi. Bordo-mavili takımın 18 golle en skorer oyuncusu olan Burak Yılmaz, Beşiktaş maçında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Bu oyuncunun yerine görev yapması beklenen Kolombiyalı futbolcu Hugo Rodallega'nın siyah-beyazlı takım karşısındaki gol istatistiği dikkati çekiyor.Türkiye'de geçirdiği 3 sezonda da Beşiktaş'a gol atmayı başaran Rodallega, Akhisarspor ve Trabzonspor formaları altında siyah-beyazlı takım karşısında oynadığı 5 lig maçında rakip fileleri 5 kez havalandırdı.