Trabzonsporlu taraftarlardan Fatih Tekke'ye: 'Dağ gibi arkandayız'

Şenol Güneş'in yerine Trabzonspor'un başına geçen Fatih Tekke, ilk sınavına İstanbul'da Başakşehir karşısında çıkarken 3-0'lık galibiyetle camiaya derin bir nefes aldırdı.



Trabzonspor, 300 gün aradan sonra bu sezon ilk defa deplasman galibiyetini alırken hem 12 maçlık hasret sonra erdi hem de 2023 yılından sonra en farklı deplasman galibiyetine imza atıldı.



"ARKANDA SIRADAĞLAR GİBİ DURACAĞIZ"



Karşılaşma sonrası gece yarısı Trabzon'a gelen kafileyi çok sayıda bordo mavili taraftar coşkulu tezahüratlarla karşıladı. Taraftarların el üstünde tuttuğu teknik direktör Fatih Tekke, fotoğraf isteklerini geri çevirmedi. Trabzonsporlu Çılgınlar taraftarlar grubunun Tekke'ye, "Arkanda sıradağlar gibi duracağız" sloganlarıyla destek vermesi sosyal medyada da ilgi gördü.







