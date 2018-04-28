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Trabzonsporlu genç yıldıza İtalyan kancası!

Karadeniz Fırtınası'nın genç yeteneği Arda Akbulut, Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Trabzonsporlu genç yıldıza İtalyan kancası!
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28 Nisan 2018 12:43
Spor Toto Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Trabzonspor'da, altyapıdan çıkan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür'den sonra sıra genç kaleci Arda Akbulut'a geldi...

Karadeniz Fırtınası'nın genç yeteneği Arda Akbulut, Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Son olarak İtalyan ekibi Lazio'nun 17 yaşındaki genç eldiveni kadrosuna katmak istediği belirtildi. Arda Akbulut, 1.92'lik boyuyla büyük gelecek vaat ediyor..Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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