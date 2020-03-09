Trabzonspor Divan Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu, Sicil Kurulu ve Müze Kurulu ortak bir açıklama yaptı. Bordo-mavili kulüp cephesinden yapılan açıklamada Merkez Hakem Kurulu istifaya davet edildi.





Zekeriya Alp açıklamasıyla husumeti başlatmıştır. Trabzonspor'un aleyhine taraf olan MHK derhal istifa etmelidir!" ifadelerini kullanıldı.





İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA...

Trabzonspor'un kurallarının açıklamasında ""Zaman zaman Türk futbolunda tartışılan konuların bugün geldiği aşama nedeniyle Trabzonspor Kulübü Derneği'nin kurulları olarak bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur. Türkiye Süper Ligi 2019 – 2020 sezonuna Türk futbol tarihine yalnızca Trabzonspor kaptanı olarak değil bir dürüstlük timsali olarak da geçen Rahmetli Cemil Usta'nın adı verilmesine rağmen gerek TFF'nin bazı icraatları gerekse MHK'nin neticeye etki eden birtakım kararları sezona damgasını vurmuştur. Futbolun öncelikle toplumsal bir etkinlik olduğu bilinmesi gerekirken tamamen bireysel, ekonomik ve sosyal çıkarlarından dolayı tarafgir bir tavırla sahada oynanan futbola acımasızca müdahale eden bazı hakemlerin yaptıklarının yanına kâr kalması ve MHK tarafından da korunması asla kabul edilemez.Bazı pozisyonların saniyelik bir yanılma payından dolayı yanlış kararlarla sonuçlanması hoş görülebilir olsa dahi bazen VAR'a gidilmesi gereken pozisyonlarda bu sistemden faydalanılmaması, bazen de tüm gözlerin gördüğünü görmemekte ısrar edilmesi ne kabul edilebilir ne de hoş görülebilir bir tutumdur. VAR'a başvurulmadan iptal edilen bir golün, veyahut bir futbolcuya gösterilen yanlış bir kartın dahi şampiyonu tayin edebilecek kudrette olduğu bir Süper Lig'de yönetimimizin, teknik heyetimizin, futbolcu ve taraftarlarımızın emeğinin çalınmasına sessiz kalmamız beklenemez.Süper Lig'i yönetecek hakemlerin seçilme sürecine kimlerin hangi niyet ve çıkarlarla müdahil olduğu da bitaraf olması gerekenlerin nasıl taraf tuttuğu da artık sır değildir.Sayın Başkan yardımcımız Ertuğrul Doğan'ın kulübümüzün resmi sitesinden açıklamada bulunarak gerçekleri anlatmasından