Karaman memnun

Ağabeylik yapıyor

Trabzonspor yönetiminin, yüksek maliyeti nedeniyle göndermek istediği Juraj Kucka, Başkan Ahmet Ağaoğlu ile pazarlık masasına oturdu. Slovak yıldızın, Ağaoğlu'nun indirim talebine olumlu yanıt verdiği öğrenildi.Türkiye'de mutlu olduğunu dile getiren yıldız futbolcu, "Ben bu takımda oynamak istiyorum. Geçen sezon beklenenin altında kaldım. Ancak bu sezon herkes gerçek Kucka'yı görecek. Takımım için her zaman savaşacağım. Bunun için de fedakarlıklara hazırım" dediği kaydedildi.Slovenya kampında da Juraj Kucka rüzgarları estiği belirtildi. Geçen sezonun aksine hırslı ve azimli görüntüsü ile dikkat çeken 31 yaşındaki futbolcu, ayağına aldığı darbelere rağmen asla savaşmaktan ve mücadele etmekten vazgeçmiyor.Sürekli oynamak isteyen tecrübeli oyuncunun bu durumu teknik direktör Ünal Karaman'ın da yüzünü güldürüyor.Kucka performansının yanı sıra takım içerisindeki ağabeyliğiyle de dikkat çekiyor. Genç futbolcularla yakından ilgilenen Slovak futbolcu, sık sık bu isimlere yardımcı oluyor. İdman sırasında gençlere yanlışlarını gösteren Kucka, bu tavrıyla teknik heyeti oldukça memnun ediyor.