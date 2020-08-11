Trabzonspor'da Elneny gelişmesi

Uzun süredir Mısırlı yıldız ile pazarlık halinde olan Bordo-Mavililer, önemli mesafe katetti.Beşiktaş 'ın da kiralamak istemesine rağmen yıllık ücretini karşılamakta zorlandığı 28 yaşındaki ön libero için Trabzonspor 1.5 milyon Euro'luk garanti maaşı gözden çıkartmıştı.Elneny'yi takımdan düşünmeyen kulübü Arsenal ise 1 yıllık kiralama konusunda sıkıntı yaratmıyor.Elneny işinde ufak pürüzler çözülürse sözleşmede satın alma opsiyonun da yer alması bekleniyor.