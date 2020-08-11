Trabzonspor'da Elneny gelişmesi

Ndiaye'nin yerine Elneny'yi renklerine bağlamaya çalışan Trabzonspor, mutlu sona yaklaşıyor.

Haber; Akşam
Trabzonspor'da Elneny gelişmesi
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11 Ağustos 2020 10:58
Uzun süredir Mısırlı yıldız ile pazarlık halinde olan Bordo-Mavililer, önemli mesafe katetti.

Beşiktaş 'ın da kiralamak istemesine rağmen yıllık ücretini karşılamakta zorlandığı 28 yaşındaki ön libero için Trabzonspor 1.5 milyon Euro'luk garanti maaşı gözden çıkartmıştı.

Elneny'yi takımdan düşünmeyen kulübü Arsenal ise 1 yıllık kiralama konusunda sıkıntı yaratmıyor.

Elneny işinde ufak pürüzler çözülürse sözleşmede satın alma opsiyonun da yer alması bekleniyor.




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