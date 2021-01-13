Trabzonspor'da Bilal ile yolların ayrılmasının ardından bir ayrılık daha kapıda. Performansıyla hayal kırıklığı yaratması sonrasında kadro dışı bırakılan Stiven Plaza, ülkesinin Emelec ekibiyle görüşüyordu.



Emelec Asbaşkanı Edmundo Vejar, Ekvadorlu oyuncu hakkında konuştu. Vejar, "Plaza ve Luca Sosa'nın transferlerinde pazarlıklarımızı sürdürüyoruz. 18 Ocak'ta başlayacak olan hazırlık dönemimize iki oyuncuyu da yetiştirmek istiyoruz. Plaza ilgilendiğimiz ve iyi bir oyuncu. Ancak şu an somut bir anlaşma yok" dedi. Bu anlaşma gerçekleşirse, Bordo-Mavililer, Real Vallodolid'le olan kiralık sözleşmesini feshedecek.



Kaynak: Haber61



