Trabzonspor'da ayrılık sırası Plaza'da!

Trabzonspor'da Stiven Plaza ile yollar ayrılıyor.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor'da ayrılık sırası Plaza'da!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ocak 2021 12:26
Trabzonspor'da Bilal ile yolların ayrılmasının ardından bir ayrılık daha kapıda. Performansıyla hayal kırıklığı yaratması sonrasında kadro dışı bırakılan Stiven Plaza, ülkesinin Emelec ekibiyle görüşüyordu.

Emelec Asbaşkanı Edmundo Vejar, Ekvadorlu oyuncu hakkında konuştu. Vejar, "Plaza ve Luca Sosa'nın transferlerinde pazarlıklarımızı sürdürüyoruz. 18 Ocak'ta başlayacak olan hazırlık dönemimize iki oyuncuyu da yetiştirmek istiyoruz. Plaza ilgilendiğimiz ve iyi bir oyuncu. Ancak şu an somut bir anlaşma yok" dedi. Bu anlaşma gerçekleşirse, Bordo-Mavililer, Real Vallodolid'le olan kiralık sözleşmesini feshedecek.

Kaynak: Haber61



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için