Trabzonspor'da 17'lik Kağan, alkış aldı!

Trabzonspor'un genç file bekçisi Kağan Moradaoğlu, antrenmanda dikkat çekti.

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Trabzonspor'da 17'lik Kağan, alkış aldı!
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22 Ekim 2020 12:20
Trabzonspor, dünkü çalışmasında genç kaleci Kağan Moradaoğlu başarılı kurtarışlar yaptı.

Kaleci anternörü Metin Aktaş; Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut ve Kağan Moradaoğlu'nu antrenman boyunca çok zorladı.

En iyi kurtarışları 17 yaşındaki Kağan yaptı. Başta Uğurcan olmak üzere ağabeyleri onu tebrik etti.



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