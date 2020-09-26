Trabzonspor - Yeni Malatyaspor: İlk 11'ler

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor.

Trabzonspor - Yeni Malatyaspor: İlk 11'ler
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26 Eylül 2020 17:51
Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek.

Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Karşılaşma öncesinde her iki takımın de birer puanı bulunuyor.

Yeni Malatyaspor'da ise eksik oyuncu bulunmuyor.

TRABZONSPOR XI: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Edgar Ie, Marlon, Abdülkadir Parmak, Flavio, Baker, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Afobe.

MALATYASPOR XI: Herrera, Acquah, Hadebe, Ndayishimiye, Murat, Karim Hafes, Chebake, Cueva, Ahmed, Adem, Tetteh.

7. randevu

Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor Süper Lig'de 7. kez karşı karşıya gelecek. Bundan önceki 6 karşılaşmada Trabzonspor 4 galibiyet alırken Yeni Malatyaspor ise 2 galibiyet almıştı.

Mağlubiyetle başladılar

Trabzonspor ligin ilk haftasında Beşiktaş'a mağlup olmuş, ikinci haftada ise Denizlispor ile berabere kalarak ilk puanını almıştı.

Yeni Malatyaspor ise ilk haftada Karagümrük'e mağlup olmuş, ikinci haftada ise Göztepe'yle berabere kalmıştı.



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