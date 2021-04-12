Trabzonspor, Uğurcan için 20M€'luk teklifi geri çevirdi

Türkiye'nin kaleci jenerasyonu🇹🇷



25 - Uğurcan Çakır

22 - Altay Bayındır

22 - İrfan Can Eğribayat

20 - Ersin Destanoğlu

18 - Doğan Alemdar pic.twitter.com/3lR2qLgbWv



— Sporx (@sporx) April 8, 2021

İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton, geçen sezondan bu yana takip ettiği Uğurcan Çakır'ın transferi için Trabzonspor ile masaya oturdu ancak pek de istediği sonucu çıkartamadı.Sezon sonunda Uğurcan Çakır'ı kesin olarak elde çıkartacak olan Trabzonspor, EURO 2020'den önce bu satışı yapmak istemiyor. EURO 2020'de Uğurcan Çakır'ın daha da parlayacağına inanan Trabzonspor, şu an çeşitli takımlar ile görüşmeler yapsa da nihai kararını Haziran sonrasına saklıyor.Transfer srecinde Brighton ile görüşen Trabzonspor, Uğurcan Çakır için yapılan 20 milyonluk euroluk teklifi geri çevirdi. Uğurcan Çakır'ın bonservis bedelini 30 milyon euro olarak belirleyen ve milli kalecinin bir sonraki satışından da %10 pay talep eden Trabzonspor, Inter, Sevilla, Leipzig ve Tottenham ile görüşmelerini sürdürüyor.Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da Uğurcan Çakır için geçtiğimiz sezondan bu yana birçok teklif aldıklarını ancak bu sezon aldıkları tekliflerin kendi beklentileriyle uyuşmaya başladığını dile getirdi.