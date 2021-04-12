Trabzonspor, Uğurcan için 20M€'luk teklifi geri çevirdi

Trabzonspor, İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton'ın Uğurcan Çakır için yaptığı 20 milyon euroluk teklifi geri çevirdi

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Uğurcan için 20M€'luk teklifi geri çevirdi
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12 Nisan 2021 15:36
İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton, geçen sezondan bu yana takip ettiği Uğurcan Çakır'ın transferi için Trabzonspor ile masaya oturdu ancak pek de istediği sonucu çıkartamadı.

Sezon sonunda Uğurcan Çakır'ı kesin olarak elde çıkartacak olan Trabzonspor, EURO 2020'den önce bu satışı yapmak istemiyor. EURO 2020'de Uğurcan Çakır'ın daha da parlayacağına inanan Trabzonspor, şu an çeşitli takımlar ile görüşmeler yapsa da nihai kararını Haziran sonrasına saklıyor.

Transfer srecinde Brighton ile görüşen Trabzonspor, Uğurcan Çakır için yapılan 20 milyonluk euroluk teklifi geri çevirdi. Uğurcan Çakır'ın bonservis bedelini 30 milyon euro olarak belirleyen ve milli kalecinin bir sonraki satışından da %10 pay talep eden Trabzonspor, Inter, Sevilla, Leipzig ve Tottenham ile görüşmelerini sürdürüyor.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da Uğurcan Çakır için geçtiğimiz sezondan bu yana birçok teklif aldıklarını ancak bu sezon aldıkları tekliflerin kendi beklentileriyle uyuşmaya başladığını dile getirdi.

 



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