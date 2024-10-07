Trabzonspor taraftarlarından Enis Bardhi'ye tepki

Trabzonsporlu taraftarlar Hatayspor maçının ardından Makedon yıldız Enis Bardhi'ye sosyal medyada tepki gösterdi.
Taraftarlar, maçın 40. dakikasında Lundstram'ın pasında boş kaleye yaptığı vuruş savunma tarfından çizgiden çıkarılan deneyimli oyuncunun artık yedek kalmasını istiyor. Yapılan yorumlarda, "Bardhi verilen şansı iyi kullamadı" ve "Artık Cham oynamalı" gibi ifadeler kullanıldı.
PERFORMANSI
Bardhi bu sezon 11 maçta 1 asiste imza attı.
Taraftarlar, maçın 40. dakikasında Lundstram'ın pasında boş kaleye yaptığı vuruş savunma tarfından çizgiden çıkarılan deneyimli oyuncunun artık yedek kalmasını istiyor. Yapılan yorumlarda, "Bardhi verilen şansı iyi kullamadı" ve "Artık Cham oynamalı" gibi ifadeler kullanıldı.
PERFORMANSI
Bardhi bu sezon 11 maçta 1 asiste imza attı.