Trabzonspor taraftarlarından Enis Bardhi'ye tepki

Trabzonspor Taraftarları, Hatay maçında net fırsattan yararlanamayan Bardhi'ye büyük tepki gösterdi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor taraftarlarından Enis Bardhi'ye tepki
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07 Ekim 2024 10:53
Trabzonsporlu taraftarlar Hatayspor maçının ardından Makedon yıldız Enis Bardhi'ye sosyal medyada tepki gösterdi.

Taraftarlar, maçın 40. dakikasında Lundstram'ın pasında boş kaleye yaptığı vuruş savunma tarfından çizgiden çıkarılan deneyimli oyuncunun artık yedek kalmasını istiyor. Yapılan yorumlarda, "Bardhi verilen şansı iyi kullamadı" ve "Artık Cham oynamalı" gibi ifadeler kullanıldı.

PERFORMANSI
 Bardhi bu sezon 11 maçta 1 asiste imza attı.


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