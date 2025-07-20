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Trabzonspor, Niguez ile anlaştı!

Trabzonspor, Atletico Madrid forması giyen Saul Niguez ile prensipte anlaştı. İspanyol futbolcu, pazartesi günü Türkiye'ye gelecek.

calendar 20 Temmuz 2025 11:52 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2025 12:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor, Niguez ile anlaştı!
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Trabzonspor, uzun süredir gündemde yer alan Saul Niguez transferinde mutlu sona çok yaklaştı.

A Spor'un haberine göre, bordo-mavililer, Atletico Madrid forması giyen İspanyol orta saha oyuncusu ile prensip olarak anlaşma sağladı.

Trabzonspor, Niguez için Türkiye'ye geliş planlarını hazırlamaya başladı. Niguez, pazartesi günü Türkiye'ye gelecek. Deneyimli futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra takıma katılacak.

Geçen sezonu Sevilla'da kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki futbolcu, 26 maçta 1 gol attı ve 6 asist yaptı.

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