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Trabzonspor Manisa'da 5. kez kazanmak istiyor

Trabzonspor, 8. haftada karşılaşacağı Akhisarspor ile 13. kez mücadele etmiş olacak.

Kaynak: AA
Trabzonspor Manisa'da 5. kez kazanmak istiyor
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06 Ekim 2018 12:53
Trabzonspor ile Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'de Manisa'da yapacakları maçla 13. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 12 maçta bordo-mavililer, 4 galibiyet aldı. Rekabette Ege temsilcisi 5 kez kazanırken, 3 maç da berabere tamamlandı.

Trabzonspor'un 18 golüne, Akhisarspor 22 golle karşılık verdi.

Manisa'daki maçlar

Trabzonspor, rakibiyle deplasmanda oynadığı 6 maçın 2'sini kazandı. Manisa'da 3 maçı ev sahibi takım kazanırken, bir karşılaşma ise beraberlikle bitti.

Bordo-mavililer, bu maçlarda 9 gol yedi, rakip fileleri 8 kez havalandırdı.

Karadeniz ekibi, Manisa deplasmanında son 2 maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

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