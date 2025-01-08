Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Trabzonspor, sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Papara Park'taki mücadeleyi Trabzonspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Edin Visca, 58. dakikada Simon Banza ve 69. dakikada Antony Nwakaeme attı.
BANZA'DAN 12. GOL
Trabzonspor'da bu maçta da fileleri havalandıran Simon Banza, bordo-mavili forma altında 17 maçta 12 gole ulaştı.
ALANYASPOR 10 KİŞİ TAMAMLADI
Alanyaspor'da Buluthan Bulut, 84. dakikada sakatlık yaşamasının ardından sedyeyle kenara geldi. Alanyaspor, oyuncu değişiklik hakkının tamamını kullandığı için karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.
MAÇ SONU GERGİNLİK
Trabzonspor - Alanyaspor maçının ardından saha içerisinde iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Bu anlarda Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Hüseyin Çimşir'in yere düştüğü görüldü.
Bu sonucun ardından Trabzonspor, kupaya 3 puanla başladı. Alanyaspor, ilk maçta puan alamadı.
Trabzonspor, kupada bir sonraki maç haftasında İskenderunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, ligde ise hafta sonunda sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.
Alanyaspor, kupanın bir sonraki haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Akdeniz temsilcisi, ligde ise hafta sonunda Sivasspor deplasmanına konuk olacak.
TRABZONSPOR'DA 4 DEĞİŞİKLİK
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Trabzonspor, ligde son oynadığı Reeder Samsunspor karşılaşmasının 11'inden 4 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.
Teknik direktör Şenol Güneş, Reeder Samsunspor maçında 11'de görev verdiği Serdar Saatçi, Nwakaeme, Eren Elmalı ve Cihan Çanak'ın yerine Arif Boşluk, Umut Güneş, Visca ve Mendy'yi oynattı.
Karadeniz ekibinde sakatlığı bulunan Okay Yokuşlu, Savic ve Draguş ile kart cezalısı Enis Destan, maç kadrosunda yer almadı. Tedavi için gittiği İspanya'dan dönen Savic, karşılaşmayı tribünden izledi.
VISCA VE MENDY GERİ DÖNDÜ
Trabzonspor'da Reeder Samsunspor maçında kart cezası nedeniyle görev alamayan Mendy, kupa maçıyla tekrar formasına kavuştu.
Karadeniz ekibinde, Sipay Bodrum FK ve Reeder Samsunspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Edin Visca da tedavisinin ardından Cihan Çanak'ın yerine 11'de görev buldu.
Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, Nijeryalı oyuncu Nwakaeme'yi ise yedek soyundurdu.
EREN ELMALI MAÇ KADROSUNDA YER ALMADI
Trabzonspor'da Galatasaray'a transferi gündeme gelen Eren Elmalı, maç kadrosunda yer almadı.
Eren'in yokluğunda savunmanın solunda Arif Boşluk görev yaptı.
Eren Elmalı'nın hafif sakatlığının bulunduğu bildirildi.
Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya ilgi göstermedi. Papara Park, tribünlerinde büyük boşluklar yer aldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada Cham'ın pasında altı pas içinde Banza'nın şutunda top direğin yanından auta çıktı.
15. dakikada Cham'ın pasında, ceza alanı sol çaprazında Ozan Tuan'ın şutunda, kaleci Mert Furkan Bayram yatarak topa sahip oldu.
17. dakikada sol taraftan ceza alanına ilerleyen Augusto'nun yerden pasında, Serdar Dursun'un dokunduğu top yan direkten döndü.
26. dakikada Visca'nın soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde yükselen Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda kaleci Mert Furkan Bayram, topu yatarak kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
51. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Cham'ın pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Visca'nın şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.
57. dakikada Cham'ın ara pasında ceza alanı içinde Umut Güneş, kaleci Mert Furkan Bayram ile karşı karşıya kaldı. Umut Güneş'in şutunda kaleci Mert, tehlikeyi önledi.
58. dakikada Cham'ın vuruşunda savunmadan dönerek boşta kalan topu Banza kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak kaleci Mert Furkan Bayram'dan döndü. Dönen topu kontrol eden Banza, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0
63. dakikada Rony'nin pasında, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen topu Yusuf Özdemir, kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.
69. dakikada Trabzonspor, farkı 3'e çıkardı. Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Visca, taşıdığı topu ceza alanı sol çaprazındaki Nwakaeme'ye aktardı. Bu futbolcu da şık bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Mert Furkan Bayram'ın sol üstünden filelere yolladı: 3-0.
85. dakikada Nwakaeme ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Buluthan Bulut, sahayı sedye ile terk etti ve konuk takım, kalan dakikaları 10 kişi tamamladı.
Trabzonspor, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Stat: Papara Park
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Furkan Ürün, Suat Güz
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro (Dk. 70 Serkan Asan), Lundstram, Batagov, Arif Boşluk (Dk. 83 Barisic), Mendy, Umut Güneş, Visca (Dk. 79 Salih Malkoçoğlu), Ozan Tufan (Dk. 46 Nwakaeme), Cham (Dk. 70 Cihan Çanak), Banza
Corendon Alanyaspor: Mert Furkan Bayram, Christian (Dk. 62 Hadergjonaj), Lima, Aliti, Balkovec (Dk. 77 Cordova), Fatih Aksoy, Buluthan Bulut, Makouta (Dk. 62 Janvier), Rony, Augusto (Dk. 62 Yusuf Özdemir), Serdar Dursun (Dk. 70 Hwang)
Goller: Dk. 51 Visca, Dk. 58 Banza, Dk. 69 Nwakaeme (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 7 Cham, Dk. 8 Umut Güneş, Dk. 66 Malheiro (Trabzonspor) Dk. 36 Lima, Dk. 49 Augusto, Dk. 56 Aliti (Corendon Alanyaspor)
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Edin Visca, 58. dakikada Simon Banza ve 69. dakikada Antony Nwakaeme attı.
BANZA'DAN 12. GOL
Trabzonspor'da bu maçta da fileleri havalandıran Simon Banza, bordo-mavili forma altında 17 maçta 12 gole ulaştı.
ALANYASPOR 10 KİŞİ TAMAMLADI
Alanyaspor'da Buluthan Bulut, 84. dakikada sakatlık yaşamasının ardından sedyeyle kenara geldi. Alanyaspor, oyuncu değişiklik hakkının tamamını kullandığı için karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.
MAÇ SONU GERGİNLİK
Trabzonspor - Alanyaspor maçının ardından saha içerisinde iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Bu anlarda Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Hüseyin Çimşir'in yere düştüğü görüldü.
Bu sonucun ardından Trabzonspor, kupaya 3 puanla başladı. Alanyaspor, ilk maçta puan alamadı.
Trabzonspor, kupada bir sonraki maç haftasında İskenderunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, ligde ise hafta sonunda sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.
Alanyaspor, kupanın bir sonraki haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Akdeniz temsilcisi, ligde ise hafta sonunda Sivasspor deplasmanına konuk olacak.
TRABZONSPOR'DA 4 DEĞİŞİKLİK
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Trabzonspor, ligde son oynadığı Reeder Samsunspor karşılaşmasının 11'inden 4 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.
Teknik direktör Şenol Güneş, Reeder Samsunspor maçında 11'de görev verdiği Serdar Saatçi, Nwakaeme, Eren Elmalı ve Cihan Çanak'ın yerine Arif Boşluk, Umut Güneş, Visca ve Mendy'yi oynattı.
Karadeniz ekibinde sakatlığı bulunan Okay Yokuşlu, Savic ve Draguş ile kart cezalısı Enis Destan, maç kadrosunda yer almadı. Tedavi için gittiği İspanya'dan dönen Savic, karşılaşmayı tribünden izledi.
VISCA VE MENDY GERİ DÖNDÜ
Trabzonspor'da Reeder Samsunspor maçında kart cezası nedeniyle görev alamayan Mendy, kupa maçıyla tekrar formasına kavuştu.
Karadeniz ekibinde, Sipay Bodrum FK ve Reeder Samsunspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Edin Visca da tedavisinin ardından Cihan Çanak'ın yerine 11'de görev buldu.
Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, Nijeryalı oyuncu Nwakaeme'yi ise yedek soyundurdu.
EREN ELMALI MAÇ KADROSUNDA YER ALMADI
Trabzonspor'da Galatasaray'a transferi gündeme gelen Eren Elmalı, maç kadrosunda yer almadı.
Eren'in yokluğunda savunmanın solunda Arif Boşluk görev yaptı.
Eren Elmalı'nın hafif sakatlığının bulunduğu bildirildi.
Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya ilgi göstermedi. Papara Park, tribünlerinde büyük boşluklar yer aldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada Cham'ın pasında altı pas içinde Banza'nın şutunda top direğin yanından auta çıktı.
15. dakikada Cham'ın pasında, ceza alanı sol çaprazında Ozan Tuan'ın şutunda, kaleci Mert Furkan Bayram yatarak topa sahip oldu.
17. dakikada sol taraftan ceza alanına ilerleyen Augusto'nun yerden pasında, Serdar Dursun'un dokunduğu top yan direkten döndü.
26. dakikada Visca'nın soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde yükselen Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda kaleci Mert Furkan Bayram, topu yatarak kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
51. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Cham'ın pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Visca'nın şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.
57. dakikada Cham'ın ara pasında ceza alanı içinde Umut Güneş, kaleci Mert Furkan Bayram ile karşı karşıya kaldı. Umut Güneş'in şutunda kaleci Mert, tehlikeyi önledi.
58. dakikada Cham'ın vuruşunda savunmadan dönerek boşta kalan topu Banza kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak kaleci Mert Furkan Bayram'dan döndü. Dönen topu kontrol eden Banza, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0
63. dakikada Rony'nin pasında, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen topu Yusuf Özdemir, kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.
69. dakikada Trabzonspor, farkı 3'e çıkardı. Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Visca, taşıdığı topu ceza alanı sol çaprazındaki Nwakaeme'ye aktardı. Bu futbolcu da şık bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Mert Furkan Bayram'ın sol üstünden filelere yolladı: 3-0.
85. dakikada Nwakaeme ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Buluthan Bulut, sahayı sedye ile terk etti ve konuk takım, kalan dakikaları 10 kişi tamamladı.
Trabzonspor, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Stat: Papara Park
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Furkan Ürün, Suat Güz
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro (Dk. 70 Serkan Asan), Lundstram, Batagov, Arif Boşluk (Dk. 83 Barisic), Mendy, Umut Güneş, Visca (Dk. 79 Salih Malkoçoğlu), Ozan Tufan (Dk. 46 Nwakaeme), Cham (Dk. 70 Cihan Çanak), Banza
Corendon Alanyaspor: Mert Furkan Bayram, Christian (Dk. 62 Hadergjonaj), Lima, Aliti, Balkovec (Dk. 77 Cordova), Fatih Aksoy, Buluthan Bulut, Makouta (Dk. 62 Janvier), Rony, Augusto (Dk. 62 Yusuf Özdemir), Serdar Dursun (Dk. 70 Hwang)
Goller: Dk. 51 Visca, Dk. 58 Banza, Dk. 69 Nwakaeme (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 7 Cham, Dk. 8 Umut Güneş, Dk. 66 Malheiro (Trabzonspor) Dk. 36 Lima, Dk. 49 Augusto, Dk. 56 Aliti (Corendon Alanyaspor)