Trabzonspor Kulübü heyeti, cuma günü Anıtkabir'i ziyaret edecek.
Başkan Ahmet Ağaoğlu, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Abdullah Avcı ve takım kaptanı Uğurcan Çakır, Büyük Önder Atatürk'ün vefatının 84'ncü yıl dönümü kapsamında Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirecek.
Ziyarette, Trabzonspor heyeti adına Başkan Ağaoğlu'nun mozeleye çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunulacak.
Başkan Ahmet Ağaoğlu, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Abdullah Avcı ve takım kaptanı Uğurcan Çakır, Büyük Önder Atatürk'ün vefatının 84'ncü yıl dönümü kapsamında Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirecek.
Ziyarette, Trabzonspor heyeti adına Başkan Ağaoğlu'nun mozeleye çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunulacak.
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