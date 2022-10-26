Trabzonspor, Kızılyıldız maçına hazır

Trabzonspor, Avrupa Ligi'ndeki Kızılyıldız maçının hazırlıklarını tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Kızılyıldız maçına hazır
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26 Ekim 2022 22:53
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu beşinci haftasında yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, karşılaşmanın oynanacağı Rajko Mitic Stadı'nda son çalışmasını gerçekleştirdi.

İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenmanda bordo-mavili oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

Trabzonspor, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

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