Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Altay ile karşı karşıya geldi.



Ligin 35. haftasında şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, 19. dakikada İbrahim Öztürk'ün kendi kalesine ve 84. dakikada Anthony Nwakaeme'nin penaltı golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Altay'ın tek golü 69. dakikada Martin Rodriguez'den geldi.



Bu sonucun ardından Trabzonspor, ligdeki puanını 81'e yükseltti. Ligden düşmesi daha önce kesinleşen Altay 34 puanda kaldı.



Ligin son haftasında Trabzonspor, Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak. Altay, Kasımpaşa'yı konuk edecek.



TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI



Trabzonspor'un, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynadığı maçta taraftarlar takımı yalnız bırakmadı. Bordo-mavili seyirciler, 74 bin kişilik stadyumun tamamına yakınını doldurdu.



İLK TEHLİKE ALTAY'DAN



Karşılaşmanın 4. dakikasında Altay gole yaklaştı. Martin Rodriguez sol kanattan taşıdığı topu uzak köşeye plase vurarak ağlara göndermek istedi. Uğurcan kurtardı.



ALTAY TEHLİKELİ GELDİ, TRABZONSPOR PENALTI BEKLEDİ



Altay, karşılaşmanın 13. dakikasında etkili oldu. Sol kanattan içeri girmek isteyen Kazımcan, Kappel ile verkaç yapmak istedi. Kappel'in pasında son anda savunma araya girdi ve Kazımcan'ın kaleci ile karşı karşıya kalmasını engelledi.



14. dakikada ise Trabzonspor penaltı bekledi. Nwakaeme ile verkaç yaparak ceza alanına giren Hamsik yerde kaldı, hakemin kararı devam.



İBRAHİM ÖZTÜRK, KENDİ AĞLARINI BULDU



Karşılaşmanın 19. dakikasında Trabzonspor, öne geçti. Sağ kanattan Serkan Asan'ın ortasında ceza sahasında ters bir vuruş yapan İbrahim Öztürk, topu kendi ağlarına gönderdi. 1-0.



HAMSIK CEZALI DURUMA DÜŞTÜ



Trabzonspor'da 40. dakikada ceza alanı önünde Martin Rodriguez'i düşüren Marek Hamsik sarı kart gördü. Tecrübeli yıldız, bu kartla cezalı duruma düştü. Hamsik, Başakşehir maçında takımdaki yerini alamayacak.



Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı ve Trabzonspor, soyunma odasına 1-0 önde gitti.



DÜŞÜK TEMPO



Mücadelenin ikinci yarısı düşük tempoda geçerken, ilk tehlikeli atak Altay'dan geldi. 65. dakikada İzmir ekibi gole yaklaştı! Sol kanattan içeri giren Martin Rodriguez arka direğe topu ortaladı, 3 Altaylı oyuncu da topa dokunamadı.



ALTAY GOLÜ BULDU



Altay, 69. dakikada skoru eşitledi. Hızlı hücumda sol kanatta topla buluşan Rodriguez topu sağ ayağına çekip müthiş bir vuruş çıkarttı ve Uğurcan'ı mağlup ederek bu sezonki 3. golünü kaydetti. 1-1



ABDULLAH AVCI'DAN HAMLELER



Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yenilen gol sonrası oyuna müdahale etti. Bordo-mavili takımda Djaniny, Berat Özdemir ve Hüseyin Türkmen oyuna girdi. Hamsik, Hugo ve Abdülkadir kenara geldi.



TRABZONSPOR, PENALTI KAZANDI



Trabzonspor, 82. dakikada Edin Visca'nın rakip ceza sahasında yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Kazanılan penaltıda Nwakaeme, kaleci Cihan'ı geçemedi. Ancak kural ihlali nedeniyle penaltı tekrarlandı ve Nwakaeme bu kez ağları sarsarak takımını öne taşıdı. 2-1.



Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Trabzonspor, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



4. dakikada Altay'ın gelişen atağında Rodriguez, Trabzonspor ceza sahası dışında topla buluştu. Rodriguez'in sert şutunda kaleci Uğurcan soluna uzandı ve topu yumrukladı.



19. dakikada Trabzonspor öne geçti. Bordo-mavili takımın sağ kanattan gelişen atağında Serkan Asan'ın ön direğe yerden gönderdiği topu İbrahim Öztürk ters vuruşla kendi ağlarına yolladı: 1-0.



39. dakikada Altay beraberlik golüne yaklaştı. Hızlı gelişen atakta sağ kanatta topla buluşan Rodriguez'in arka direğe yaptığı ortaya Poko altı pas önünde gelişine vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısını Trabzonspor, 1-0 önde tamamladı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





48. dakikada gelişen Trabzonspor atağında, Visca'nın savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Cornelius, ceza sahasında kaleci Cihan Topaloğlu ile karşı karşıya kaldı. Cornelius'un ayağının dışıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.



52. dakikada Bakasetas'tan aldığı pasla rakip ceza sahasında topla buluşan Visca'nın sol çaprazdan şutunda, kaleci Cihan direk dibinde meşin yuvarlağı kornere çeldi.



69. dakikada Altay beraberliği yakaladı. Kappel'in pasıyla Trabzonspor ceza sahası dışında topla buluşan Rodriguez, açısını düzeltip çok sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1



82. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Visca'nın ceza sahasına yerden gönderdiği topu Kazımcan Karataş yatarak önlemek istedi. Hakem Kadir Sağlam, Kazımcan'ın topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 84'üncü dakikada Nwakaeme'nin kullandığı penaltıda kaleci Cihan gole izin vermedi ancak hakem Kadir Sağlam, Cihan'ın atış sırasında ayağının çizgide olmaması gerekçesiyle penaltıyı tekrarlattı. 84'üncü dakikada bir kez daha penaltıyı kullanan Nwakaeme, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 2-1



Mücadeleyi bordo-mavili takım, 2-1 kazandı.



Stat: Atatürk Olimpiyat



Hakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Sönmez, Candaş Elbil



Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan (Dk. 23 Dorukhan Toköz), Ahmetcan Kaplan, Vitor Hugo (Dk. 72 Hüseyin Türkmen), İsmail Köybaşı, Hamsik (Dk. 72 Berat Özdemir), Visca, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür (Dk. 72 Djaniny), Bakasetas, Cornelius (Dk. 89 Koita)



Altay: Cihan Topaloğlu, Thiam, Björkander, İbrahim Öztürk, Cebrail Karayel (Dk. 79 Eren Erdoğan), Ceyhun Gülselam (Dk. 59 Erdem Özcan), Kazımcan Karataş (Dk. 89 Efe Sarıkaya), Thaciano, Rodriguez, Poko, Kappel (Dk. 89 Nurettin Küçükdeniz)



Goller: Dk. 19 İbrahim Öztürk (Kendi kalesine), Dk. 84 Nwakaeme (Penaltıdan) (Trabzonspor), Dk. 69 Rodriguez (Altay)



Sarı kart: Dk. 41 Hamsik (Trabzonspor)









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