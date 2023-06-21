Trabzonspor iki kardeşi istiyor

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor, Samy Mmaee ve Ryan Mmaee kardeşleri takıma katmak için harekete geçti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Trabzonspor iki kardeşi istiyor
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21 Haziran 2023 09:48
Gelecek sezon için ligde iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor transfer çalışmalarına başladı.

Trabzonspor, gözünü Ferencvaros'ta oynayan iki kardeşe dikti. Macar basınında çıkan habere göre Trabzonspor'un Samy Mmaee ve Ryan Mmaee kardeşler için Ferencvaros ile temas halinde olduğunu, ancak Beşiktaş'ın da ikiliyi gözlediğini yazdı.

ABİ STOPER KARDEŞ FORVET

26 yaşındaki 1.88 cm boyunda olan Samy Mmaee stoper bölgesinde oynuyor. Ferencvaros formasıyla 29 maça çıkan Samy Mmaee bu karşılaşmalarda 3 gol, 3 asistlik katkı vererek stoper olmasına rağmen skor anlamında da katkı verebilen bir oyuncu izlenimi verdi.

25 yaşındaki Ryan Mmaee'de santrfor bölgesinde oynuyor. Trabzonspor'la oynanan UEFA Avrupa Ligi maçlarında da forma giyen Ryan Mmaee bu sezon Ferencvaros formasıyla 36 maça çıktı ve 13 gol, 4 asistlik katkı sağladı. 

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