Trabzonspor gol atamıyor!

Trabzonspor'un gol hasreti dikkat çekici bir boyuta ulaştı.
Süper Lig'deki ilk iki maçında Sivasspor ve Eyüpspor'a karşı gol atamayan Trabzonspor, Ruzemberok maçları dışında da vasatı aşamayan bir hücum performansı gösterdi.
Oynadığı son 6 maçta 1 gol atabilen Trabzonspor, sadece St. Gallen ağlarını havalandırdı.
Süper Lig'deki ilk iki maçında Sivasspor ve Eyüpspor'a karşı gol atamayan Trabzonspor, Ruzemberok maçları dışında da vasatı aşamayan bir hücum performansı gösterdi.
Oynadığı son 6 maçta 1 gol atabilen Trabzonspor, sadece St. Gallen ağlarını havalandırdı.
Trabzonspor, oynadığı son 6 maçta 1 gol atabildi.
❌0-1 Rapid Wien
❌0-0 Sivasspor
❌0-2 Rapid Wien
❌0-0 St. Gallen
⭕1-1 St. Gallen
❌0-0 Eyüpspor pic.twitter.com/4N95txT6kj
— Sporx (@sporx) September 1, 2024
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