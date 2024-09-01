Trabzonspor gol atamıyor!

Trabzonspor, oynadığı son 6 resmi maçın 5'inde ağları havalandıramadı ve sadece 1 kez gol sevinci yaşadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor gol atamıyor!
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01 Eylül 2024 21:26
Trabzonspor'un gol hasreti dikkat çekici bir boyuta ulaştı.

Süper Lig'deki ilk iki maçında Sivasspor ve Eyüpspor'a karşı gol atamayan Trabzonspor, Ruzemberok maçları dışında da vasatı aşamayan bir hücum performansı gösterdi.

Oynadığı son 6 maçta 1 gol atabilen Trabzonspor, sadece St. Gallen ağlarını havalandırdı.

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