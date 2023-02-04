Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 5 Şubat Pazar günü lider Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak.
Nef Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Ligde çıktığı 21 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile 38 puan toplayarak 6. sırada yer alan bordo-mavililer, zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak üst sıralardan iyice kopmak istemiyor.
- Deplasman hasreti
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 8. haftada 2-1 galip geldiği Yukatel Kayserispor karşılaşmasının ardından deplasmanda galibiyet elde edemiyor.
Bordo-mavililer, ligde son oynadığı 5 deplasman karşılaşmasında 3 mağlubiyet, 2 beraberlik alırken Galatasaray maçıyla 127 günlük galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak.
- Eksik oyuncular
Trabzonspor'da zorlu karşılaşma öncesinde Edin Visca, Dorukhan Toköz, Bruno Peres ve Marek Hamsik'in sakatlıkları bulunuyor.
Bordo-mavililer, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra saat 16.00'da özel uçakla İstanbul'a gidecek.
Nef Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Ligde çıktığı 21 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile 38 puan toplayarak 6. sırada yer alan bordo-mavililer, zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak üst sıralardan iyice kopmak istemiyor.
- Deplasman hasreti
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 8. haftada 2-1 galip geldiği Yukatel Kayserispor karşılaşmasının ardından deplasmanda galibiyet elde edemiyor.
Bordo-mavililer, ligde son oynadığı 5 deplasman karşılaşmasında 3 mağlubiyet, 2 beraberlik alırken Galatasaray maçıyla 127 günlük galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak.
- Eksik oyuncular
Trabzonspor'da zorlu karşılaşma öncesinde Edin Visca, Dorukhan Toköz, Bruno Peres ve Marek Hamsik'in sakatlıkları bulunuyor.
Bordo-mavililer, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra saat 16.00'da özel uçakla İstanbul'a gidecek.
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