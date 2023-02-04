Trabzonspor, Galatasaray deplasmanında

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 5 Şubat Pazar günü lider Galatasaray'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor, Galatasaray deplasmanında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Şubat 2023 14:28
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 5 Şubat Pazar günü lider Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak.

Nef Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde çıktığı 21 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile 38 puan toplayarak 6. sırada yer alan bordo-mavililer, zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak üst sıralardan iyice kopmak istemiyor.

- Deplasman hasreti

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 8. haftada 2-1 galip geldiği Yukatel Kayserispor karşılaşmasının ardından deplasmanda galibiyet elde edemiyor.

Bordo-mavililer, ligde son oynadığı 5 deplasman karşılaşmasında 3 mağlubiyet, 2 beraberlik alırken Galatasaray maçıyla 127 günlük galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak.

- Eksik oyuncular

Trabzonspor'da zorlu karşılaşma öncesinde Edin Visca, Dorukhan Toköz, Bruno Peres ve Marek Hamsik'in sakatlıkları bulunuyor.

Bordo-mavililer, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra saat 16.00'da özel uçakla İstanbul'a gidecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ