Trabzonspor'dan Giresunspor'a transfer oldu

Trabzonspor Kulübü, Brezilyalı futbolcu Flavio'nun 2021-2022 sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak Giresunspor'a kiralandığını bildirdi.



Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Flavio Medeiros Da Silva, 2021-2022 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak Giresunspor Kulübü Derneğine kiralanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcumuzun 2021-2022 futbol sezonundaki garanti maaş ödemelerinin 150 bin avroluk kısmı kulübümüz tarafından ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.



