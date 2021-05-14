Şampiyonluk kadrosu kurmak isteyen Trabzonspor girişimlerini devam ettirirken, yaklaşık bir aydır transferi için uğraş verilen Andreas Cornelius için yapılan görüşmelerde hareketlilik yaşanıyor. Parma 4 milyon euro'luk teklifin biraz daha artırılmasını istedi.



PARMA "BİRAZ ARTTIRIN" DEDİ



Parma'ya 28 yaşındaki forvet için taksitler halinde 4 milyon euro'luk teklif sunulmuştu. İtalyan ekibi bordo-mavililere cevap verdi ve rakamın biraz daha artırılmasını istedi. Yönetim kurulu bu durumu kendi içerisinde değerlendirme kararı aldı. Ancak tek sorun bu değil.



MENAJERİNE REST ÇEKİLDİ!



Tecrübeli futbolcunun menajeri de Karadeniz devinin kurmayları ile yaptığı görüşmede yüksek maaş talep etti.Yapılan ilk görüşmelerde Trabzonspor'un teklifine sıcak baktıklarını ileten 1.93 boyundaki santrfor ile menajeri daha sonra Danimarka ve İtalya'dan farklı kulüpler devreye girince fiyat artırmaya çalıştı. Ancak bordo-mavili yönetim, Cornelius'un menajerine, "Üst limitimiz olan 1 milyon 500 bin euro'yu geçmeyeceğiz" yanıtını verdi. Transfer sürecinin önümüzdeki günlerde hareketli bir şekilde devam etmesi bekleniyor.



PARMA SICAK BAKIYOR



Serie A'da küme düşen Parma, 7 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonundan kurtulmak için Trabzon'un teklifine sıcak bakıyor.



