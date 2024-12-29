Trabzonspor'da Zubkov ile Junior Santos sürprizi

Shakhtar Donetsk'te forma giyen Oleksandr Zubkov ile görüşmelere başlayan Trabzonspor, alternatif olarak Botafogo'dan Junior Santos'u da listeye ekledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'da Zubkov ile Junior Santos sürprizi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Aralık 2024 11:34
Son güncelleme 29 Aralık 2024 11:41

Stoper, orta saha ve kanat forvet için çok sayıda isimle görüşen Trabzonspor'da özellikle kanat pozisyonunda iki oyuncu ön plana çıktı.

Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımında forma giyen Oleksandr Zubkov'u takibe alan bordo-mavililerin oyuncunun şartları ile ilgili detaylı çalışma yaptığı ve bir teklif paketi hazırlandığı öğrenildi. Teknik direktör Şenol Güneş'in de onay verdiği 28 yaşındaki Ukraynalı sağ kanat ile temasa geçilerek transfere sıcak olup olmadığının araştırıldığı kaydedildi.

8 MİLYON EURO'NUN ALTINA BİTECEK

Bu bölgede önceliği Zubkov'a veren Karadeniz ekibi, alternatif olarak ise Botafogo'da oynayan Junior Santos'u listesine ekledi. 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun transferi için fiyat araştırmalarına başlandığı belirtildi. Her iki oyuncunun da piyasa değerinin 8 milyon Euro seviyelerinde olduğu ancak Trabzonspor'un bu rakamlara çıkma düşüncesinde olmadığı ifade edildi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery