Trabzonspor'da Zubkov ile Junior Santos sürprizi

Stoper, orta saha ve kanat forvet için çok sayıda isimle görüşen Trabzonspor'da özellikle kanat pozisyonunda iki oyuncu ön plana çıktı.





Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımında forma giyen Oleksandr Zubkov'u takibe alan bordo-mavililerin oyuncunun şartları ile ilgili detaylı çalışma yaptığı ve bir teklif paketi hazırlandığı öğrenildi. Teknik direktör Şenol Güneş'in de onay verdiği 28 yaşındaki Ukraynalı sağ kanat ile temasa geçilerek transfere sıcak olup olmadığının araştırıldığı kaydedildi.



8 MİLYON EURO'NUN ALTINA BİTECEK



Bu bölgede önceliği Zubkov'a veren Karadeniz ekibi, alternatif olarak ise Botafogo'da oynayan Junior Santos'u listesine ekledi. 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun transferi için fiyat araştırmalarına başlandığı belirtildi. Her iki oyuncunun da piyasa değerinin 8 milyon Euro seviyelerinde olduğu ancak Trabzonspor'un bu rakamlara çıkma düşüncesinde olmadığı ifade edildi.









