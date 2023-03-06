Trabzonspor'da yıldızlar geri dönüyor

Trabzonspor'da tecrübeli isimler Hamsik, Visca ve Hugo'nun yanı sıra Lazar Markovic'in de kadroya katılması bekleniyor.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da yıldızlar geri dönüyor
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06 Mart 2023 10:03
Trabzonspor'da tecrübeli oyuncular Marek Hamsik ve Edin Visca'nın yanı sıra Gaziantep FK'dan kiralanan Lazar Markovic, Adana Demirspor maçına odaklandı.

3 oyuncunun da pazar günkü karşılaşmada kadroda olacağı öğrenildi. Ayrıca annesinin rahatsızlığı nedeniyle ülkesine giden Hugo'nun da forma giymesi bekleniyor.

Trabzonspor, Adana Demirspor ile 12 Mart Pazar günü saat 16:00'da kendi sahasında karşılaşacak.

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