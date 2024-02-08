Trabzonspor'da taraftarlardan "istifa" tepkisi

Trabzonspor taraftarları, Türkiye Kupası'nda oynanan Gençlerbirliği maçının son anlarında yönetime ve teknik direktör Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'da taraftarlardan 'istifa' tepkisi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Şubat 2024 19:31
Trabzonspor taraftarları, Türkiye Kupası'nda oynanan Gençlerbirliği maçının son anlarında yönetime ve teknik direktör Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi.

Maçın 1-0 devam ettiği dakikalarda takımlarının son haftalarda aldığı üst üste kötü sonuçlara tepki gösteren Trabzonsporlu taraftarlar önce "Yönetim istifa", daha sonra ise "Avcı istifa" tezahüratlarında bulundu.

Tezahürattan kısa bir süre sonra ise Trabzonspor, Eren Elmalı ile beraberlik golünü buldu ve maç uzatmaya gitti.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery