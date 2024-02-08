Trabzonspor'da taraftarlardan 'istifa' tepkisi

Trabzonspor taraftarları, Türkiye Kupası'nda oynanan Gençlerbirliği maçının son anlarında yönetime ve teknik direktör Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi.
Maçın 1-0 devam ettiği dakikalarda takımlarının son haftalarda aldığı üst üste kötü sonuçlara tepki gösteren Trabzonsporlu taraftarlar önce "Yönetim istifa", daha sonra ise "Avcı istifa" tezahüratlarında bulundu.
Tezahürattan kısa bir süre sonra ise Trabzonspor, Eren Elmalı ile beraberlik golünü buldu ve maç uzatmaya gitti.
Maçın 1-0 devam ettiği dakikalarda takımlarının son haftalarda aldığı üst üste kötü sonuçlara tepki gösteren Trabzonsporlu taraftarlar önce "Yönetim istifa", daha sonra ise "Avcı istifa" tezahüratlarında bulundu.
Tezahürattan kısa bir süre sonra ise Trabzonspor, Eren Elmalı ile beraberlik golünü buldu ve maç uzatmaya gitti.