Trabzonspor'da Peres için geri sayım

Trabzonspor'da sakatlığı ve kontenjan nedeniyle lisansı dondurulan Bruno Peres'in lisansı ligin ikinci yarısında aktif hale getirilecek.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Peres için geri sayım
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01 Ocak 2023 14:07
Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon Adana DEmirspor karşılaşmasında aşil tendonundan sakatlanan sağ bek Bruno Peres'in lisansı dondurulmuştu.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Brezilyalı sağ bekten ligin ikinci yarısında faydalanmak istiyor.

Giresunspor, Alanyaspor ve Başakşehir maçlarının ardından Peres'in lisansı aktif hale gelecek.

Abdullah Avcı şans vermesi durumunda Peres, ligin ikinci yarının ilk maçı olan İstanbulspor karşılaşmasında forma giyebilecek.

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