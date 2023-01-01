Trabzonspor'da Peres için geri sayım

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon Adana DEmirspor karşılaşmasında aşil tendonundan sakatlanan sağ bek Bruno Peres'in lisansı dondurulmuştu.
Teknik direktör Abdullah Avcı, Brezilyalı sağ bekten ligin ikinci yarısında faydalanmak istiyor.
Giresunspor, Alanyaspor ve Başakşehir maçlarının ardından Peres'in lisansı aktif hale gelecek.
Abdullah Avcı şans vermesi durumunda Peres, ligin ikinci yarının ilk maçı olan İstanbulspor karşılaşmasında forma giyebilecek.
Teknik direktör Abdullah Avcı, Brezilyalı sağ bekten ligin ikinci yarısında faydalanmak istiyor.
Giresunspor, Alanyaspor ve Başakşehir maçlarının ardından Peres'in lisansı aktif hale gelecek.
Abdullah Avcı şans vermesi durumunda Peres, ligin ikinci yarının ilk maçı olan İstanbulspor karşılaşmasında forma giyebilecek.
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