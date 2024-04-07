Trabzonspor'da Paul Onuachu belirsizliği!

28 Şubat'taki Başakşehir maçında kolu kırılan Paul Onuachu'nun Sivasspor maçında kadroda olup olmayacağı merak konusu oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Paul Onuachu belirsizliği!
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07 Nisan 2024 13:24
28 Şubat'taki Başakşehir maçında kolu kırılan Paul Onuachu, milli arada yavaş yavaş idman temposunu artırmış ve özel bir kollukla antrenmanlara çıkmaya başlamıştı.

Dev forvetin Sivasspor mücadelesinde kadroda olma ihtimali bulunurken, kesin durumu henüz net değil.

Sağlık ekibinin raporuna göre, Abdullah Avcı Onuachu'yu oynatıp oynatmayacağını netleştirecek.

Kart cezası biten Enis Destan ise 12 Nisan'daki Sivas mücadelesinde forma giyebilecek.

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