Trabzonspor'da Paul Onuachu belirsizliği!

28 Şubat'taki Başakşehir maçında kolu kırılan Paul Onuachu, milli arada yavaş yavaş idman temposunu artırmış ve özel bir kollukla antrenmanlara çıkmaya başlamıştı.



Dev forvetin Sivasspor mücadelesinde kadroda olma ihtimali bulunurken, kesin durumu henüz net değil.



Sağlık ekibinin raporuna göre, Abdullah Avcı Onuachu'yu oynatıp oynatmayacağını netleştirecek.



Kart cezası biten Enis Destan ise 12 Nisan'daki Sivas mücadelesinde forma giyebilecek.





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