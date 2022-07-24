Trabzonspor'da Nwakaeme gelişmesi

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme sürprizi yaşandı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'na sitem ederek ayrılan Nijeryalı oyuncu bir ayı aşkın süredir takım aramasına rağmen bulamadı. Önce Fenerbahçe'ye önerildi. Ali Koç, "yaşlı" diye istemedi. Suudi takımlarıyla adı anıldı.
Boş çıktı. Galatasaray'la anıldı. Hiç görüşme olmadığı ortaya çıktı. Acun Ilıcalı'nın Hull City'sine gideceği iddia edildi. İstediği maaşın Championship skalasının üzerinde olduğu netleşti.
Yaptığı tüm görüşmelerde hiç bir takım Nwakaeme'ye istediği rakamı önermedi. Hatta ısrarcı olan takımlar Trabzonspor'un yaptığı teklifin bile altında teklif sundu. Bunun üzerine çark eden Nijeryalı oyuncu Başkan Ahmet Ağaoğlu'na mesaj gönderdi. "Beni geri alın" dedi. Ağaoğlu ise Trezeguet'yi aldıklarını söyledi. Takım arayışlarında başarılar diledi.
(Karadeniz Gazetesi)
Boş çıktı. Galatasaray'la anıldı. Hiç görüşme olmadığı ortaya çıktı. Acun Ilıcalı'nın Hull City'sine gideceği iddia edildi. İstediği maaşın Championship skalasının üzerinde olduğu netleşti.
Yaptığı tüm görüşmelerde hiç bir takım Nwakaeme'ye istediği rakamı önermedi. Hatta ısrarcı olan takımlar Trabzonspor'un yaptığı teklifin bile altında teklif sundu. Bunun üzerine çark eden Nijeryalı oyuncu Başkan Ahmet Ağaoğlu'na mesaj gönderdi. "Beni geri alın" dedi. Ağaoğlu ise Trezeguet'yi aldıklarını söyledi. Takım arayışlarında başarılar diledi.
(Karadeniz Gazetesi)