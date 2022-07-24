Trabzonspor'da Nwakaeme gelişmesi

sürprizi yaşandı. Başkan Asitem ederek ayrılan Nijeryalı oyuncu bir ayı aşkın süredir takım aramasına rağmen bulamadı. Önceönerildi. Ali Koç,diye istemedi. Suudi takımlarıyla adı anıldı.Boş çıktı.anıldı. Hiç görüşme olmadığı ortaya çıktı. Acun Ilıcalı'nıngideceği iddia edildi. İstediği maaşın Championship skalasının üzerinde olduğu netleşti.Yaptığı tüm görüşmelerde hiç bir takım Nwakaeme'ye istediği rakamı önermedi. Hatta ısrarcı olan takımlar Trabzonspor'un yaptığı teklifin bile altında teklif sundu. Bunun üzerine çark eden Nijeryalı oyuncu Başkan Ahmet Ağaoğlu'na mesaj gönderdi.dedi. Ağaoğlu ise Trezeguet'yi aldıklarını söyledi.(Karadeniz Gazetesi)