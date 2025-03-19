Trabzonspor'da hedef dördüncü Ukraynalı

Trabzonspor, ara dönemde alamadığı Artem Bondarenko için sezon sonu Shakhtar Donetsk'in kapısını yeniden çalacak. 24 yaşındaki Ukraynalı orta saha özellikle isteniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'da hedef dördüncü Ukraynalı
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19 Mart 2025 12:15
Fatih Tekke'nin gelmesiyle bambaşka bir havaya bürünen Trabzonspor, bir yandan da gelecek sezonu için harekete geçmiş durumda.

Yaz döneminde stoper Batagov ile başlayan Ukraynalı avı, ara transfer döneminde forvet Sikan ve sağ kanat Zubkov ile devam etmişti.

Zorya Luhansk'tan Batagov'u 1.8 milyon euro'ya kadrosuna katan yönetim, Sikan ve Zubkov için Shakhtar Donetsk'e toplam 12 milyon euro ödeyecek.

YİNE SHAKHTAR

Karadeniz devinin ara dönemde Shakhtar'dan kadrosuna katmaya çalıştığı bir futbolcu daha vardı: Artem Bondarenko.

12 MİLYON EURO İSTEMİŞLERDİ

24 yaşındaki 10 numara konusunda yönetim, 7 milyon euro seviyelerine çıkmıştı. Fakat Ukrayna ekibi, kış transferinde Bondarenko'nun yerini dolduramayacağı için rakamda 12 milyon euro'nun altına düşmemişti. Ayrıca Shakhtar'ın hocasının, Sikan ve Zubkov'un ardından bir başka yıldızının da ayrılmasına net bir tavırla karşı çıkması, görüşmeleri tıkamıştı.

Fırtına, Bondarenko'yu takibi sürdürüyor. Sözleşmesi 2028'de bitecek yıldızın market değeri 10 milyon euro.

ÇOK YÖNLÜ BİR ORTA SAHA

Bu sezon 8'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere çıktığı 28 resmi maçta 9 gol, 2 asistlik skor katkısı veren 1.87 boyundaki futbolcu için sezon sonunda Shakhtar Donetsk'e yeniden teklif yapılması bekleniyor.

Bu kez Ukrayna ekibi de rakam konusunda daha uzlaşmacı bir tavır sergileyebilir. Hem teknik heyet hem de izleme ekibinin tam not verdiği Artem Bondarenko, 10 numaranın yanı sıra merkez orta sahada 8 numara pozisyonunda da görev yapıyor.

2028'DE SONA ERECEK

Güçlü fiziği ve teknik kapasitesiyle dikkat çeken Bondarenko, Shakhtar altyapısından yetişerek A takıma kadar yükseldi.

Asıl mevkisi 10 numara olan Ukraynalı oyuncu, merkez orta saha ve sağ kanatta da görev yapabiliyor. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan oyuncunun kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 

 
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