Trabzonspor'da derbi hazırlıkları sürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 5 Şubat Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda pas ve şut çalışması yaptı.
Bordo-mavili takım, 4 Şubat Cumartesi günü yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
Futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda pas ve şut çalışması yaptı.
Bordo-mavili takım, 4 Şubat Cumartesi günü yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
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