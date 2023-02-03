Trabzonspor'da derbi hazırlıkları sürdü

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor, maç öncesi hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da derbi hazırlıkları sürdü
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03 Şubat 2023 16:08
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 5 Şubat Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda pas ve şut çalışması yaptı.

Bordo-mavili takım, 4 Şubat Cumartesi günü yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

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