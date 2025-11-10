Trabzonspor'da aranan ikili!

Trabzonspor, önemli eksiklerle çıktığı Alanyaspor maçında puan kaybetti. Bordo-mavililerde özellikle savunmada Stefan Savic ve Arseniy Batagov'un yokluğu çok arandı.

calendar 10 Kasım 2025 10:55
Haber: Sabah, Fotoğraf: Trabzonspor.org
Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve milli ara öncesi kritik 2 puan kaybetti.

Bordo-mavililer, Alanyaspor mücadelesine özellikle savunmadan önemli eksiklerle çıktı.

Trabzonspor'un ideal stoper ikilisi Stefan Savic ve Arseniy Batagov, sakatlıkları nedeniyle Alanyaspor maçında forma giyemedi.

Fatih Tekke'nin ekibi, bu iki ismi Alanyaspor karşısında çok aradı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
