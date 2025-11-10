Trabzonspor'da aranan ikili!

Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve milli ara öncesi kritik 2 puan kaybetti.
Bordo-mavililer, Alanyaspor mücadelesine özellikle savunmadan önemli eksiklerle çıktı.
Trabzonspor'un ideal stoper ikilisi Stefan Savic ve Arseniy Batagov, sakatlıkları nedeniyle Alanyaspor maçında forma giyemedi.
Fatih Tekke'nin ekibi, bu iki ismi Alanyaspor karşısında çok aradı.
