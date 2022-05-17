Trabzonspor'da 11'in 7'sine büyük teklif

Trabzonspor, ciddi teklifler alan 7 yıldızını ancak beklentileri karşılayan bir rakam önerilirse kabul edecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da 11'in 7'sine büyük teklif
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17 Mayıs 2022 10:35
Bu sezon Süper Lig'de tozu dumana katarak şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'un yıldız oyuncuları, Avrupa kulüplerinin takibi altında...

Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Anastasios Bakasetas, Djaniny Semedo ve Andreas Cornelius'a ciddi tekliflerin geldiği öğrenilirken, yönetimin ancak beklentilerin karşılanması durumunda transfere izin vereceği kaydedildi.

Gelecek sezon hem Türkiye hem de Avrupa'yı taşıyabilecek bir kadro planlaması yapan bordomavili yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı ile sezonun bitiminin ardından bir araya gelecek.

Bu zirvede gelecek ve gideceklerin durumu masaya yatırılarak ona göre bir yol haritası çizilecek. 

 
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