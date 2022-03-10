Trabzonspor - Beşiktaş maçına ilgi erken başladı!

Trabzonspor'da Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacağı maça taraftarlardan erken ilgi geldi.
Trabzonspor , cumartesi günkü Göztepe karşılaşmasının ardından iç sahadaki diğer karşılaşmasını yaklaşık3.5 hafta sonra Beşiktaş'la oynayacak. Medical Park Stadı'nda sadece biletler değil artık localarda kapış kapış gidiyor.
Trabzonspor , cumartesi günkü Göztepe karşılaşmasının ardından iç sahadaki diğer karşılaşmasını yaklaşık3.5 hafta sonra Beşiktaş'la oynayacak. Medical Park Stadı'nda sadece biletler değil artık localarda kapış kapış gidiyor.