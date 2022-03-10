Trabzonspor - Beşiktaş maçına ilgi erken başladı!

Bordo-Mavililer'in, ligin 31. haftasında yani Milli aradan sonra Akyazı'da oynayacağı Beşiktaş maçına şimdiden büyük talep var. Stattaki boş localardan 12 tanesinin, derbi için erkenden kiralandığı öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor - Beşiktaş maçına ilgi erken başladı!
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10 Mart 2022 14:02
Trabzonspor'da Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacağı maça taraftarlardan erken ilgi geldi.

Trabzonspor , cumartesi günkü Göztepe karşılaşmasının ardından iç sahadaki diğer karşılaşmasını yaklaşık3.5 hafta sonra Beşiktaş'la oynayacak. Medical Park Stadı'nda sadece biletler değil artık localarda kapış kapış gidiyor.

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